W trakcie The Android Show I/O Edition Google zaprezentowało nowy język projektowania Material 3 Expressive , który stanowi ewolucję Material Design. Firma chwali się, że wprowadza on nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej angażować użytkowników i ma być prostszy w użyciu. W tym celu wprowadzono nowe komponenty czy aktualizacje kolorów.

Find Hub to ewolucja platformy, którą do tej pory znaliśmy pod nazwą Znajdź moje urządzenie. Zmiana nazwy to nie wszystko. Pojawią się także nowe funkcje, które będą sukcesywnie wprowadzane później w tym roku. Dotyczy to m.in. obsługi lokalizatorów z UWB czy integracji z łącznością satelitarną.