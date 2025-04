Telefon z Androidem do zdjęć: co wybrać?

Wybór smartfona z systemem Android, który dobrze radzi sobie z fotografią, wymaga dziś znacznie większej uwagi niż kilka lat temu. Producenci nie ograniczają się już do podbijania liczby megapikseli - skupiają się także na jakości obiektywów, zaawansowanej stabilizacji obrazu i inteligentnym przetwarzaniu fotografii. Co istotne, bardzo dobre efekty można dziś uzyskać zarówno w smartfonach z najwyższej półki, jak i w tańszych modelach, które korzystają z podobnych algorytmów poprawiających zdjęcia. Poniżej prezentujemy sześć modeli, które w 2025 roku wyróżniają się w różnych kategoriach - od zdjęć nocnych, przez portrety, po filmowanie w wysokiej rozdzielczości.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Podstawowe kolory smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra.

Najbardziej zaawansowany model w tegorocznej ofercie Samsunga to propozycja dla osób oczekujących pełnej kontroli nad fotografią. Główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix oferuje szczegółowe zdjęcia, a dodatkowe obiektywy - w tym peryskopowy z pięciokrotnym zoomem optycznym - umożliwiają rejestrowanie scen z dużej odległości bez utraty jakości.

Oprogramowanie ProVisual Engine wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy zdjęć w czasie rzeczywistym - zarówno w świetle dziennym, jak i nocnym, minimalizując szumy nawet o 60%. Solidna obudowa z tytanową ramą, rysik S Pen i wyświetlacz AMOLED o wysokiej jasności dopełniają całości, czyniąc ten telefon jedną z najciekawszych opcji dla mobilnych fotografów. Ceny w Polsce wahają się od około 5000 do 8000 zł w zależności od wersji pamięci.

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL ma konkretny aparat fotograficzny o wielu możliwościach.

Pixel 9 Pro XL to urządzenie, które udowadnia, że oprogramowanie może mieć równie duże znaczenie co sam sprzęt. Trzy aparaty - główny 50 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix i szerokokątny 48 Mpix - wspierane są przez najnowsze algorytmy Google, które inteligentnie optymalizują kolory, ekspozycję i ostrość. Szczególnie imponujące są wyniki w trudnych warunkach oświetleniowych, gdzie telefon radzi sobie z zachowaniem detali i naturalnych odcieni, nawet w trybie nocnym.

Wideo można nagrywać w 8K, a stabilizacja optyczna i cyfrowa pozwala uzyskać płynny obraz bez potrzeby używania gimbala. Na polskim rynku cena urządzenia utrzymuje się w przedziale 4500-5000 zł.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25.

Ten model zajmuje pozycję pośrednią w tegorocznej ofercie Samsunga i celuje w użytkowników, którzy szukają solidnych możliwości fotograficznych bez konieczności wydawania kwoty zarezerwowanej dla wersji Ultra. Urządzenie wyposażono w zestaw aparatów obejmujący standardowy obiektyw, ultraszeroki kąt oraz teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym, co daje dużą elastyczność w fotografii miejskiej, portretowej i krajobrazowej.

Wewnątrz zastosowano wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 3, który z łatwością radzi sobie z zapisem i obróbką materiałów wideo w 4K, a także umożliwia rejestrowanie ujęć w zwolnionym tempie przy 240 klatkach na sekundę. W polskich sklepach model ten kosztuje od około 3000 do 4000 złotych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób szukających wysokiej jakości zdjęć w bardziej przystępnej cenie.

Google Pixel 9 Pro

Smartfon Google Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro oferuje niemal identyczne możliwości fotograficzne jak większy wariant XL, ale został zamknięty w bardziej kompaktowej obudowie i dysponuje nieco mniejszą baterią. Główny obiektyw 50 Mpix zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu nawet w warunkach trudnego światła, z zachowaniem odpowiedniego balansu tonalnego i realistycznych kolorów.

Użytkownicy docenią również funkcje AI, które automatycznie poprawiają zdjęcia, usuwają zbędne elementy z tła czy umożliwiają precyzyjne kadrowanie. Smartfon kosztuje między 4000 a 5000 złotych. Jest to propozycja godna rozważenia dla osób preferujących mniejszy ekran bez kompromisów w jakości zdjęć.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra.

Pomimo tego, że model S24 Ultra należy do wcześniejszej generacji, wciąż pozostaje jednym z najlepszych smartfonów do filmowania dostępnych na rynku. Obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę, oferując przy tym szereg trybów specjalnych, takich jak super slow motion, który pozwala uchwycić nawet 960 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD.

Funkcje stabilizacji obrazu działają sprawnie zarówno podczas nagrań z ręki, jak i w dynamicznych scenach, co czyni ten model cenionym narzędziem wśród mobilnych twórców wideo. Ceny w Polsce wahają się między 4000 a 5000 złotych, co czyni go godnym rywalem nawet dla nowszych modeli z wyższej półki.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro

Choć nie jest już najnowszym urządzeniem, Pixel 8 Pro nadal utrzymuje wysoki poziom w dziedzinie mobilnej fotografii. Jego aparat główny z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu radzi sobie dobrze zwłaszcza w słabym świetle, gdzie zdjęcia zyskują na szczegółowości i naturalnym odwzorowaniu barw.

Dzięki wsparciu dla trybu nocnego i portretowego telefon sprawdza się zarówno w codziennych kadrach, jak i w bardziej wymagających ujęciach. W sklepach można go znaleźć za 2500-3000 złotych, co czyni go jedną z najbardziej opłacalnych opcji w segmencie średniej półki cenowej.

Na co zwracać uwagę przy wyborze smartfona do zdjęć?

Współczesne smartfony fotograficzne coraz rzadziej ograniczają się do pojedynczego obiektywu. Kluczowe znaczenie ma obecnie różnorodność optyki - oprócz standardowego aparatu głównego, warto zwrócić uwagę na obecność ultraszerokiego kąta, który pozwala uchwycić szerszy plan, oraz teleobiektywu z optycznym zoomem, który umożliwia zbliżenia bez strat jakości. W niektórych modelach znajdziemy też obiektywy makro, przeznaczone do fotografowania detali. Równie istotna jest jasność przysłony - obiektywy z niższą wartością f (np. f/1.7) lepiej radzą sobie w trudnych warunkach oświetleniowych, co przekłada się na lepsze zdjęcia po zmroku i w pomieszczeniach.

Istotne jest też oprogramowanie - to ono coraz częściej decyduje o końcowej jakości zdjęcia. Wysokiej klasy algorytmy potrafią automatycznie poprawić ekspozycję, wyrównać kontrast, a nawet usunąć zakłócenia spowodowane słabym światłem. Szczególną rolę odgrywa tu optyczna stabilizacja obrazu (OIS), która zapobiega poruszeniom kadrów podczas fotografowania z ręki, a także znacząco wpływa na jakość nagrań wideo. Nie bez znaczenia pozostaje także rozmiar pikseli na matrycy - im większy, tym więcej światła trafia do sensora, co przekłada się na lepsze odwzorowanie detali i mniejszą ilość szumów, zwłaszcza w trybach nocnych.

