Realme to marka, która ma w portfolio smartfony z różnej półki cenowej. W ofercie są także średniaki, które łączą atrakcyjną cenę z mocnymi podzespołami oraz funkcjami znanymi z droższych modeli. Czy najnowszy model Realme 14 Pro+ to udane połączenie tego typu?

Zawartość opakowania Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro + dostarczany jest w dosyć płaskim opakowaniu i to zwiastuje, że czegoś może tu brakować. Rzeczywiście, bo w pudełku z telefonem nie ma ładowarki, co jednak jest obecnie powszechną praktyką i nie powinno to już dziwić. Poza tym jest całkiem nieźle.

W środku znajduje się telefon, kabel z końcówkami USB C, trochę papierologii, wsuwka do tacki SIM oraz silikonowe etui. Z pewnością cieszy ten ostatni element, gdyż nie jest to jeszcze standardowy dodatek dołączany do wszystkich smartfonów.

Zawartość opakowania z Realme 14 Pro+. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sam smartfon sprawia dobre pierwsze wrażenia. Jest ładnie zaprojektowany, dobrze leży w dłoni i się nie ślizga. W tym ostatnim przypadku stało się to możliwe m.in. za sprawą wykończenia plecków specjalną powłoką. Z drugiej strony to sprawia, że dosyć szybko zbiera zabrudzenia.

Duży i jasny ekran OLED-owy

Realme 14 Pro+ ma duży wyświetlacz o przekątnej 6,83 cala, który został wykonany w technologii OLED-owej. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 1272 × 2800 pikseli oraz odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Na uwagę zasługują dosyć wąskie ramki, co znamy przede wszystkim z droższych telefonów z półki premium.

Realme 14 Pro+ ma ekran OLED-owy z dobrymi parametrami. Dawid Długosz INTERIA.PL

Ekran oferuje również dosyć wysoką jasność, choć pod tym względem nie ustanawia rekordów. Typowa wynosi 1200 nitów, ale w razie potrzeby może zostać zwiększona do 1500 nitów. To pozwala na wygodną pracę i czytelność prezentowanych treści nawet w pełnym nasłonecznieniu. Rolę szkła ochronnego spełnia tutaj Corning Gorilla Glass 7i.

Dobra wydajność

Smartfon Realme 14 Pro+ ma mocny procesor Snapdragon 7s Gen 3, który Qualcomm zaprojektował dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. W moim egzemplarzu wspomagany on był przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Takie połączenie zapewnia dobrą wydajność i płynną pracę. Producent oferuje ponadto funkcję jej rozszerzenia RAM-u o nawet 14 GB. Stosowna opcja znajduje się w ustawieniach telefonu. Ponadto zużycie jest monitorowane i system potrafi wykrywać bezczynne aplikacje. Następnie kompresuje ich dane znajdujące się w pamięci, co prowadzi do jej zwolnienia.

Realme 14 Pro+ wyróżnia się ciekawie zaprojektowanym aparatem. Dawid Długosz INTERIA.PL

Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB wbudowanej pamięci, co pozwoli na przechowywanie licznych zdjęć oraz filmów. Na uwagę zasługuje jednak brak czytnika kart microSD, a więc dostępnego miejsca nie da się rozszerzyć o dodatkową przestrzeń i warto to brać pod uwagę w trakcie wyboru wersji.

Duża bateria z szybkim ładowaniem

Energię w telefonie Realme 14 Pro+ zapewnia bateria o dużej pojemności 6000 mAh. Akumulator jest spory i dzięki temu można liczyć na długi czas pracy na jednym naładowaniu. Moje testy wykazały, że podczas strumieniowania filmów jest to blisko 16 godzin. Wynik całkiem niezły, a podczas przeciętnego użytkowania smartfona trzeba ładować co niespełna dwa dni.

Skoro jesteśmy przy ładowaniu, to warto dodać, że Realme 14 Pro+ wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki SuperVOOC o mocy 80 W. W trakcie testów wykorzystałem zasilacz o mocy 120 W. Bateria o pojemności 6000 mAh do 50 proc. naładowała się w mniej niż pół godziny (26 minut). Do pełna potrzeba ponad godziny.

Realme 14 Pro+ wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Dawid Długosz INTERIA.PL

Minusem jest brak wsparcia dla ładowania bezprzewodowego. Trochę szkoda, że producent nie pomyślał o takiej funkcji, gdyż byłoby to miłym dodatkiem. Tutaj trzeba obejść się smakiem. Warto dodać, że pomimo bardzo pojemnej baterii, urządzenie nie waży dużo. Jego waga jest mniejsza od 200 g.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Realme 14 Pro+ ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Obok nich jest trzyczęściowy system diod doświetlających LED. Główny obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.8 oraz teleobiektyw f/2.7 (ekwiwalent 73 mm) zostały połączone z 50-megapikselowymi czujnikami (Sony IMX896 i IMX882). Oba wspierają OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu.

Główny aparat uzupełnia obiektyw ultraszerokokątny z 8-megapikselowym sensorem Sony IMX355. Natomiast przednia kamera jest w stanie rejestrować zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Jak takie połączenie wypada w akcji? To możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Ten sam kadr w aparacie szerokokątnym (po lewej), z zoomem 3x (w środku) oraz zoomem 6x (po prawej). Dawid Długosz INTERIA.PL

Aparat Realme 14 Pro+ dobrze sobie radzi ze zdjęciami robionymi po zmroku. Dawid Długosz INTERIA.PL

Zdjęcia z Realme 14 Pro+ robione nocą są dobrej jakości i odpowiada za to automatyczny tryb nocny. Dawid Długosz INTERIA.PL

Producent nie zapomniał o dodatkowych funkcjach, w tym opartych na sztucznej inteligencji. Są to m.in. Gumka AI 2.0, co pozwala na usuwanie niechcianych elementów czy Ultrawyraźne zdjęcia AI 2.0 odpowiadające za poprawę jakości szczegółów, które podczas robienia zdjęć są rozmyte i niewyraźne. Nie zabrakło też wsparcia dla nagrywania wideo w jakości 4K czy automatycznego trybu nocnego.

Czy warto kupić Realme 14 Pro+?

Jeśli szukacie telefonu z dużą baterią, którego nie trzeba będzie ładować każdego dnia oraz oferującego różne zastosowania, to wybór Realme 14 Pro+ wydaje się uzasadniony. Względem głównego konkurenta, którym jest Redmi Note 14 Pro+, urządzenie wyróżnia się większym akumulatorem czy teleobiektywem, którego w modelu konkurencji zabrakło. Na uwagę zasługuje także wodoszczelność na poziomie normy IP69 i możliwość nagrywania podwodnych filmów.

Warto jednak mieć na uwadze, że Realme 14 Pro+ w podstawowej konfiguracji sprzętowej ma mniej pamięci – 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. Cena tej wersji to 2299 złotych. Dorzucając 200 złotych więcej można liczyć na 12 GB RAM-u oraz 512 GB pamięci na pliki. Moim zdaniem warto dopłacić, bo różnica jest niewielka, a komfort z użytkowania urządzenia z pewnością będzie odczuwalny.

Warto dodać, że w drugiej opcji kolorystycznej (której nie miałem okazji testować) smartfon reaguje na zimno. To oznacza, że pod wpływem temperatury zmienia się jego wzór umieszczony na pleckach.

