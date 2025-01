W ramach promocji, które producent przygotował na start, można liczyć m.in. na zniżki w wysokości do 300 zł czy dodatkowe prezenty (na przykład Xiaomi Air Fryer 6,5l). Oferta potrwa do 9 lutego .

Do tej pory wyprodukowano już ponad 100 tys. egzemplarzy Xiaomi SU7. Samochód elektryczny w Pradze został zaprezentowany wyłącznie w celach demonstracyjnych. Auto to sedan klasy C, który nie tylko wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem, ale także konkretnymi parametrami. W podstawowej wersji pojazd rozpędza się do 100 km/h w ciągu nieco ponad 5 s. Kontrolę nad samochodem pełni autorskie oprogramowanie firmy, czyli HyperOS.