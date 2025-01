Xiaomi Redmi Note 14 już w Europie – poznaj model bliżej

Smartfony z serii Xiaomi Redmi Note 14 nareszcie wkraczają na rynek. To jedna z najciekawszych premier początku 2025 r. w świecie telefonów i nie ma w tym cienia przypadku. W jakich aspektach model ten może przykuć uwagę fanów i czy Xiaomi wypuściło właśnie swój kolejny sprzedażowy hit?

Podstawowa wersja Xiaomi Redmi Note 14 wyposażona jest w 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra o taktowaniu 2,5 GHz. To zaawansowany układ, obsługujący łączność 5G współdziałający z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM w zależności od wersji, na jaką zdecyduje się klient.

Takie połączenie to przede wszystkim świetna wydajność przy codziennym użytkowaniu. Nie musisz martwić się o przeglądanie Internetu, rozmowy ze znajomymi czy współpracownikami, a nawet o wielowątkowe zadania, które wymagają wykorzystywania kilku aplikacji jednocześnie. Redmi Note 14 będzie w stanie poradzić sobie nawet z takimi wyzwaniami.

Wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED charakteryzuje się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością 2400 × 1080 px.Zapewnia to niezwykle ostry obraz i możliwość dojrzenia najdrobniejszych szczegółów. Częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że wszelkie systemowe animacje są płynne, a w grach możesz liczyć na wysoką wydajność i kapitalną responsywność. Szczytowa jasność na poziomie 2100 nitów zapewnia natomiast ostry i wyraźny obraz nawet w pełnym słońcu.

Obsługa standardu HDR10+ pozwala na dokładne odwzorowywanie gry światła i cieni, co jest szczególnie przydatne podczas oglądania filmów i seriali. Regularnie korzystasz z telefonu i chcesz chronić swoje oczy? Systemy filtrowania światła niebieskiego będą w stanie to uczynić, o czym świadczą certyfikaty TÜV.

W nowych telefonach od Xiaomi, o których jeszcze więcej dowiesz się między innymi na stronie https://www.euro.com.pl/cms/nowy-xiaomi.bhtml , spory nacisk położony jest na aparat. Redmi Note 14 ma w tym aspekcie naprawdę wiele do zaoferowania. Aparat główny o rozdzielczości aż 108 Mpix jest wspierany przez obiektyw makro (2 Mpix) i ultra szerokokątny (8 Mpix). Dzięki temu możesz dowolnie dostosowywać rodzaj wykonywanych zdjęć – od obszernej panoramy, po bliskie ujęcia czy portrety.

Telefon ten oferuje także wiele funkcji pomagających w uzyskaniu wysokiej jakości ujęć. Optyczna i elektroniczna stabilizacja obrazu, bezstratny zoom 3x, algorytmy wspierające zdjęcia nocne bądź portretowe, a także narzędzia wykorzystujące możliwości AI – opcji jest co niemiara.

Bateria o pojemności 5110 mAh pozwala na ciągłą pracę przez kilkanaście godzin. Spory magazyn energii to jednak tylko początek zalet. Ładowanie w trybie Turbo wykorzystuje moc do 45 W, co pozwala zapełnić pasek naładowania w zaledwie 57 minut.