Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL zaprezentowane. Znamy polskie ceny

Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL to nowe smartfony, które pokazano światu w trakcie konferencji Made by Google. Seria wprowadza różne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Ponadto po raz pierwszy w historii model Pro debiutuje w dwóch rozmiarach.

Specyfikacja Google Pixel 9 Pro i 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro to nie jeden, a dwa nowe smartfony firmy. W portfolio w tym roku pojawia się wariant XL z większym ekranem o przekątnej 6,8 cala (vs 6,3 cala w mniejszym modelu). Wykorzystano tu wyświetlacza Super Actua, które są znacznie jaśniejsze względem paneli umieszczonych w Pixelach 8.

Reklama

Zdjęcie Smartfon Google Pixel 9 Pro. / Google / materiały prasowe

Pod obudową wszystkich trzech telefonów umieszczono nowy procesor Tensor G4. Został on zaprojektowany przy pomocy Google DeepMind oraz zoptymalizowany pod kątem najbardziej zaawansowanych modeli AI firmy. Czip jest pierwszym, który obsługuje Gemini Nano i multimodalność. W modelu Pixel 9 układ jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. W modelach Pro jej rozmiar zwiększono do 16 GB, co ma pozwolić na płynną obsługę wielu zadań. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB albo nawet 1 TB miejsca.

Udoskonalone aparaty fotograficzne

Smartfony z serii Google Pixel 9 mają ulepszone aparaty fotograficzne. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje teraz z 48-megapikselowym sensorem. Szerokokątny ma światło f/1.68 i został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. W modelach Pro znajduje się także teleobiektyw współpracujący z 48-megapikselowym sensorem.

Zdjęcie Smartfon Google Pixel 9 Pro XL. / Google / materiały prasowe

Na uwagę w modelach Google Pixel 9 Pro i XL zasługuje również nowa przednia kamerka z 42-megapikseloym czujnikiem oraz autofokusem i ultraszerokim polem widzenia. W najtańszym telefonie znajduje się kamerka 10,5 MP do selfie. Warto również wspomnieć o nowej aplikacji Pixel Studio, która służy do generowania obrazów.

Nowe telefony Google oferują również dłuższy czas pracy na baterii (o około 20 proc. względem poprzednich modeli). Nowość stanowi także łączność satelitarna, która pozwoli uzyskać połączenia alarmowe w nagłych sytuacjach i miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych. Początkowo z funkcji będzie można skorzystać tylko w Stanach Zjednoczonych.

Polskie ceny Google Pixel 9 i przesprzedaż

Znamy już polskie ceny smartfonów z serii Google Pixel 9, z którymi możecie zapoznać się poniżej. Dziś rusza przedsprzedaż, a rynkowy debiut odbędzie się 22 sierpnia ((w polskim Google Store i Media Expert). Za wyjątkiem Pixela 9 Pro z 6,3-calowym ekranem, który ma być dostępny od września.

Google Pixel 9 - od 4049 zł

Google Pixel 9 Pro - od 4949 zł

Google Pixel 9 Pro XL - od 5399 zł

Zdjęcie Smartfon Google Pixel 9. / Google / materiały prasowe

Warto dodać, że Google objęło smartfony z serii Pixel 9 aż 7-letnim wsparciem w postaci aktualizacji Androida i nowych funkcji dla Pixeli. Wraz z nowymi smartfonami firma zaprezentowała także nowe smartwatche z serii Pixel Watch 3 oraz słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds Pro 2.