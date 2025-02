iPhone 16e vs 16. Czym różnią się oba smartfony Apple?

iPhone 16e został zaprezentowany w środę i w piątek rusza jego przedsprzedaż. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem tego telefonu, pewnie głównie z racji atrakcyjnej ceny, to musicie jednak wiedzieć, że do "pełnej szesnastki" trochę mu brakuje.

iPhone 16e z "gorszym czipem" Apple A18

Zacznijmy od procesora. Apple w iPhonie 16e umieściło "ten sam" czip A18, który znajduje się w droższych modelach 16 oraz 16 Plus. Nie do końca. Układ różni się nieco od tego ze starszych telefonów. Cu tu zmieniono?

Apple A18 z iPhone'a 16e ma ten sam zestaw rdzeni CPU, ale sytuacja wygląda inaczej w przypadku GPU. Układ graficzny został pozbawiony jednego z pięciu rdzeni. W nowym telefonie znajdziemy cztery rdzenie, co będzie miało wpływ na wydajność związaną z obliczeniami graficznymi. Na pocieszenie jest fakt, że SoC ciągle wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Dzięki temu można liczyć na wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence.

Bezprzewodowe ładowanie bez MagSafe

iPhone 16e ma baterię, która wyróżnia się naprawdę długim czasem pracy. Apple deklaruje nawet do 26 godzin oglądania wideo. To o cztery godziny lepszy wynik od 6,1-calowego iPhone'a 16. Niestety nowy smartfon nie może pochwalić się zbyt wieloma opcjami z zakresu ładowania.

Po pierwsze nowy smartfon Apple nie wspiera rozwiązania MagSafe, a więc i dedykowanych mu akcesoriów. Po drugie ładowanie bezprzewodowe odbywa się z mocą zaledwie 7,5 W i o wsparciu dla standardu Qi2 z obsługą 15-watowych ładowarek można zapomnieć.

Ekran z notchem zamiast dynamicznej wyspy

Smartfon iPhone 16e nie jest tak nowoczesny pod względem designu, co pozostałe telefony Apple z 2024 r. Nie znajdziemy tu ekranu z dynamiczną wyspą. Producent zdecydował się na ekran OLED-owy z notchem i jest to panel Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala i standardowym odświeżaniem obrazu w zakresie 60 Hz.

iPhone 16e ma ekran z notchem i pojedynczy aparat. Apple materiały prasowe

Warto dodać, że pod względem parametrów wyświetlacz również nie dorównuje ekranowi z iPhone'a 16. Typowa jasność została zmniejszona z 1200 do 800 nitów. Natomiast maksymalna (dla HDR) wynosi 1200 nitów (zamiast 1600 nitów). Nie ma również opcji odpowiadającej za zmniejszanie jasności do zaledwie jednego nitu.

Braki w łączności bezprzewodowej

Smartfon iPhone 16e ma nowy modem 5G o nazwie Apple C1. To autorskie rozwiązanie firmy, które ma pozwolić jej na uniezależnienie się od Qualcomma. Nowy modem nie dorównuje jednak możliwościom Snapdragonowi X75. Nie wspiera mmWave i oferuje jedynie obsługę dla Sub 6GHz.

iPhone 16e ma nowy modem 5G Apple C1. Apple materiały prasowe

Nowy telefon Apple oferuje także tylko wsparcie dla Wi-Fi 6 (zamiast najnowszego 7) i został pozbawiony dwóch funkcji. Pierwszą jest brak łączności Thread. Drugą czip UWB (Ultra Wideband), który odpowiada za możliwość precyzyjnego lokalizowania. Tych dwóch komponentów tu nie znajdziemy, co warto mieć na uwadze.

Prosta kamera i brak przycisku sterowanie aparatem

Aparat fotograficzny smartfona iPhone 16e jest bardzo prosty. Do tego stopnia, że konkurencja już urządza sobie z tego powodu śmieszki. Można to zrozumieć, bo zaledwie jeden obiektyw w telefonie z 2025 r. za 3 tys. złotych rzeczywiście może rozbawić.

Apple umieściło tutaj jeden obiektyw szerokokątny, który współpracuje z 48-megapikselowym sensorem. Na pierwszy rzut oka widać więc brak kamery ultraszerokokątnej, którą ma iPhone 16. Na tym nie koniec, bo ograniczeń w aparacie oraz jego możliwościach jest znacznie więcej.

iPhone 16e ma dosyć prosty aparat fotograficzny. Apple materiały prasowe

Tylko jeden obiektyw w iPhonie 16e sprawia, że telefon nie jest w stanie nagrywać filmów przestrzennych. Następnie mamy brak funkcji robienia zdjęć makro czy trybów Akcji oraz Cinematic. Ponadto pewne z opcji realizowane są na sposoby, które znamy z kilkuletnich iPhone'ów.

Nowy smartfon nie ma również przycisku sterowanie aparatem, który wprowadzono w "szesnastkach". Mimo to wspiera funkcję Visual Intelligence, ale obsługuje się ją z wykorzystaniem przycisku czynności.

Tylko dwa kolory obudowy

Warto również wspomnieć, że Apple ograniczyło smartfona iPhone 16e również pod kątem dostępnych kolorów obudowy. W przypadku nowego telefonu do wyboru są zaledwie dwie opcje – biała i czarna. To spory minus nie tylko w porównaniu do "szesnastki", gdzie jest pięć kolorów obudowy, ale też poprzednika w postaci iPhone'a SE z 2022 r.

Smartfon Apple iPhone 16e dostępny jest tylko w dwóch kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Ostatni iPhone SE był dostępny w trzech kolorach. Tym dodatkowym był model czerwony, z którego Apple zrezygnowało. Jakby tego było mało, to w ofercie firmy nie ma już żadnych produktów z serii (PRODUCT)RED z wyjątkiem pewnych etui. Wielka szkoda, bo ten odcień nie tylko świetnie się prezentował, a zyski z jego sprzedaży przeznaczano na wsparcie organizacji The Global Fund zajmującej się m.in. walką z HIV/AIDS.

Ceny iPhone 16e niższe względem modeli 16

iPhone 16e to smartfon, który jest pełen kompromisów. Z drugiej strony w ten sposób udało się obniżyć ceny. W Polsce urządzenie będzie można kupić od 2999 złotych (za wersję ze 128 GB pamięci na dane). To tysiąc złotych mniej w porównaniu do podstawowej "szesnastki".

Przedsprzedaż nowego telefonu Apple rozpocznie się w piątek. Dotyczy to także naszego rynku. Natomiast premiera w sklepach została zaplanowana na 28 lutego. Czy nowe urządzenie, pomimo licznych braków, okaże się hitem w ofercie? Prognozy sprzedaży, które niedawno udostępnił analityk Ming Chi Kuo, nie pozostawiają złudzeń. Spekuluje się, że nowy telefon osiągnie (w ciągu pierwszego roku) lepsze wyniki względem jakiegokolwiek modelu z serii SE. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. ma to być kilkanaście milionów sztuk. To wynik, o którym wielu konkurentów może jedynie pomarzyć.

