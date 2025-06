Mając na myśli tablet, nasze pierwsze skojarzenie to nierzadko iPad. Jest to błędne, bo na rynku jest wiele urządzeń tego typu z Androidem. Niektóre z nich są naprawdę mocne i oferują ciekawe funkcje. Do grona takich sprzętów pretenduje OnePlus Pad 3, czyli najnowszy tablet lubianej w Polsce marki. Jak ten gadżet wypada w praktyce?

Zawartość opakowania z OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 to tablet dostarczany w dosyć płaskim pudełku. Co w nim znajdziemy? W opakowaniu jest oczywiście samo urządzenie, kabel z końcówkami USB C i trochę papierologii. Hola, hola… a co z ładowarką?

Cóż… w pudełku z nowym tabletem nie ma ładowarki, jak to było już w przypadku poprzednika. W zasadzie staje się to już standardową praktyką i o dodatkowe akcesoria (w tym zasilacz) trzeba postarać się osobno. Nie inaczej jest w przypadku OnePlus Pada 3.

Zawartość opakowania z tabletem OnePlus Pad 3. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sam tablet jest dobrze wykonany i poprawnie leży w dłoniach, choć jest dosyć spory. Pamiętajmy, że jest to urządzenie z 13-calowym ekranem, a więc mogące z powodzeniem zastąpić mniejszego laptopa. Warto dodać, że producent przygotował dedykowane akcesoria. Są to klawiatura, etui czy specjalny rysik.

Duży wyświetlacz z dobrymi parametrami

Ekran to jeden z najważniejszych elementów tabletów. Wraz z OnePlus Pad 3 dostajemy do dyspozycji duży wyświetlacz o przekątnej 13,2 cala oraz wysokiej rozdzielczości 3392 × 2400 pikseli. Ekran został wykonany w technologii IPS LCD i wyróżnia się dużą jasnością maksymalną na poziomie 900 nitów. To pozwala na wygodną pracę nawet w warunkach dużego nasłonecznienia.

Ekran docenią także gracze. Wyświetlacz tabletu jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz, co znajdzie uznanie podczas rozgrywki. Natomiast dzięki wsparciu dla formatu Dolby Vision można liczyć na wysokiej jakości obraz HDR, co spotka się z uznaniem na przykład podczas oglądania Netfliksa. Co ważne, ekran pozwala na pracę z wykorzystaniem rysika, ale tego w akcji nie miałem okazji sprawdzić.

Dużą zaletą OnePlus Pad 3 jest możliwość pracy z aplikacjami na podzielonym ekranie. Dawid Długosz INTERIA.PL

Na uwagę zasługuje również Open Canvas. Pozwala to na jednoczesną pracę z kilkoma aplikacjami na podzielonym ekranie. 13-calowy wyświetlacz wręcz prosi się o także możliwość. Producent o tym nie zapomniał i taka opcja istnieje. W nowym tablecie wprowadzono zaktualizowaną funkcję z nowościami. Wśród nich jest lepszy system oparty na przeciąganiu i upuszczaniu czy sugestie związane z pracą na podzielonym ekranie. Działa to naprawdę dobrze i płynnie.

Pod obudową OnePlus Pad 3 Snapdragon 8 Elite

OnePlus Pad 3 skrywa pod obudową procesor Snapdragon 8 Elite. Tak, to ten sam czip, który znajduje się obecnie w najmocniejszych smartfonach z Androidem z półki premium. Układ wspomagany jest przez nawet 16 GB pamięci RAM w postaci kości LPDDR5x. Jak nietrudno się domyślić takie połączenie oferuje bardzo dużą wydajność.

W zasadzie OnePlus Pad 3 to obecnie najmocniejszy (pod względem wydajności) tablet z Androidem, który dostępny jest w Polsce. Świetnie sprawdza się zarówno podczas pracy z wieloma aplikacjami, jak i w trakcie mobilnej rozgrywki. Najnowsze gry na urządzenia z platformą Google działają tu bezproblemowo.

Do komunikacji z akcesoriami używane jest specjalny interfejs. Dawid Długosz INTERIA.PL

Sprzęt sprawdzi się zarówno podczas pracy, jak i w trakcie zastosowań typowo multimedialnych. W przypadku tych drugich dostajemy również osiem głośników, które są głośne i grają dobrze. Zabrakło jednak wsparcia dla dźwięku przestrzennego w formacie Dolby Atmos.

Przeciętne aparaty i konkretna bateria

Aparaty fotograficzne tabletu OnePlus Pad 3 są… no właśnie, po prostu są i mamy tutaj do czynienia z dosyć podstawowym zestawem. Przednia kamerka ma 8-megapikselowy sensor. Natomiast z tyłu obudowy znajduje się obiektyw połączony z 13-megapikselowym czujnikiem. Do wideorozmów czy prostych zdjęć wystarczy, ale nie ma co tu liczyć na dużo więcej.

Aparat tabletu OnePlus Pad 3 nie jest mocną stroną urządzenia. Dawid Długosz INTERIA.PL

Natomiast bateria tabletu OnePlus Pad 3 to zupełnie inna bajka. Pod obudową znajduje się wielki akumulator o pojemności 12140 mAh. Taki rozmiar pozwoli na wiele godzin pracy. W trakcie oglądania wideo udało mi się uzyskać wynik przekraczający 14 godzin.

OnePlus Pad 3 wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Dawid Długosz INTERIA.PL

Bateria wspiera także szybkie ładowanie. Można ją ładować z wykorzystaniem zasilaczy o mocy do 80 W. W trakcie testu wykorzystałem ładowarkę SuperVOOC 120 W. Pozwoliło to na pełne naładowanie rozładowanego akumulatora w ciągu nieco ponad półtorej godziny. Natomiast po zaledwie 10 minutach poziom baterii wzrósł do 17 proc.

Nowy tablet OnePlusa docenią właściciele urządzeń Apple

Czy OnePlus Pad 3 zastąpi najlepszego iPada? Pewnie nie, ale i tak tablet stanowi ciekawą propozycję dla użytkowników sprzętów Apple. Z czego to wynika? Urządzenie za sprawą specjalnej aplikacji zapewnia możliwość połączenia z ekosystemem z logo nadgryzionego jabłka.

Tą aplikacją jest O+ Connect, która umożliwia szybkie przesyłanie danych między urządzeniami marek OnePlus, Oppo i Realme oraz Apple. I to rzeczywiście działa. Urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi i następnie można szybko oraz wygodnie transferować pliki.

OnePlus Pad 3 dzięki O+ Connect pozwala na łatwe przesyłanie plików z urządzeniami Apple. Dawid Długosz INTERIA.PL

Dodatkowa funkcja została stworzona dla użytkowników komputerów Mac. W ten sposób z poziomu tabletu można zdalnie kontrolować urządzenie Apple z systemem macOS. Funkcja wymaga na Macu instalacji O+ Connect i następnie można powiązać oba sprzęty.

Czy warto kupić tablet OnePlus Pad 3?

OnePlus Pad 3 to mocny tablet i jeśli szukamy urządzenia tego typu z Androidem oraz mocnymi podzespołami, to wybór tego modelu z pewnością będzie dobrą decyzją. Potężny procesor, duży ekran i bardzo pojemna bateria w połączeniu z ciekawymi funkcjami sprawiają, że sprzęt sprawdzi się podczas różnorodnych zastosowań. W tym przypadku nic mocniejszego nie ma.

Dzięki dedykowanym akcesoriom OnePlus Pad 3 jest w stanie zastąpić laptopa. Dawid Długosz INTERIA.PL

Tablet OnePlus Pad 3 może również zostać rozważony przez użytkowników sprzętów Apple. Co prawda nie zastąpi iPada Pro we wszystkich zastosowaniach, ale jest od niego tańszy i oferuje dostęp do funkcji, które docenią właściciele sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Polska cena tabletu to 2599 złotych w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca kosztuje 2999 złotych. Decydując się na zakup teraz (w ramach oferty na start) można skorzystać z pakietu korzyści. Decydując się na kupno dodatkowych akcesoriów można liczyć na oszczędności sięgające 400 złotych. Urządzenie w Polsce będzie dostępne od 23 czerwca.

