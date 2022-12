HDR10 czy Dolby Vision. Co jest lepsze i czym różnią się te technologie?

Spis treści: 01 Czy Dolby Vision to 4K?

02 Co to jest HDR10?

03 Co jest lepsze - Dolby Vision czy HDR10?

Czy Dolby Vision to 4K?

Zainteresowanym tym zagadnieniem często nasuwa się pytanie: czy Dolby Vision to 4K? Zdecydowanie nie.

Określenie 4K nawiązuje do ultra wysokiej rozdzielczości, która wynosi 3840x2160 pikseli. Aby dobrze uzmysłowić sobie taką jakość, warto podkreślić, że rozdzielczość 4K różni się od Full HD czterokrotnie większą liczbą pikseli.

Wybierając na przykład telewizor 4K, można być pewnym lepszego kontrastu i lepszego odwzorowania kolorów, dzięki czemu oglądanie ulubionych materiałów wideo staje niezwykle przyjemne.

Natomiast Dolby Vision to technologia opracowana w 2014 roku przez firmę Dolby Labs, wcześniej specjalizującą się w dźwięku, a obecnie oferującą nową funkcję. Innowacyjna technologia wykorzystuje 12-bitową głębię kolorów, dzięki czemu odbiorca może oglądać obraz w najlepszej jakości dostępnej na rynku.

Wszystko za sprawą wykorzystywania ponad 68 miliardów barw - to cztery razy więcej niż wykorzystują do prezentowania obrazów klasyczne telewizory.

Oprócz tego ta technologia zmienia jasność obrazu oraz kontrast. Korzystanie z niej jest możliwe po nabyciu odbiornika nie tylko oznaczonego logiem Dolby Vision, lecz także każdego mogącego osiągnąć luminacje na poziomie 10 000 nitów. Modele z tym systemem są dostępne wśród produktów takich marek jak LG, Sony czy Philips.

Biorąc pod uwagę, że Dolby Vision i 4K to dwa odrębne parametry kształtujące obraz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć sprzęt z obiema funkcjami. Telewizory oraz monitory wyposażone w te technologie prezentują obecnie najlepszą jakość na rynku.

Co to jest HDR10?

Przeglądając ofertę producentów telewizorów i monitorów można się natknąć na określenie HDR10. Jest to otwarty system wyświetlania obrazów o wysokim zakresie dynamiki (HDR — ang. High Dynamic Range), opracowany przez wytwórnię 20th Century Fox oraz firmy Samsung i Panasonic, przez co ta technologia występuje w modelach właśnie tych producentów.

Obecnie jest to konkurent dla technologii Dolby Vision. HDR10 wykorzystuje jednak 10-bitową głębię kolorów oraz pobiera dynamiczne metadane ze sprzętu. Dzięki takim procesom obraz jest bardziej realistyczny i zbliżony do tego, jakie prezentują ludzkie oczy.

Zdjęcie HDR i Dolby Vision to technologie, które są już standardem w najnowszych telewizorach. / 123RF/PICSEL

Co jest lepsze - Dolby Vision czy HDR10?

W kwestii jakości obrazu z pewnością warto zwrócić uwagę na telewizory i monitory oferujące dwie technologie: Dolby Vision i HDR, które od kilku lat ze sobą konkurują.

Powstaje zatem naturalne pytanie: Co jest lepsze - Dolby Vision czy HDR?

Biorąc pod uwagę prezentowaną atrakcyjność obrazu, lepiej wypada ta pierwsza. Wszystko za sprawą 12-bitowej precyzji i możliwości wyświetlania ponad 60 miliardów kolorów. Jednak to wcale nie oznacza, że HDR10 nie jest technologią godną uwagi. Wręcz przeciwnie. To również świetne rozwiązanie, prezentujące głębię czerni i jakość zbliżoną do świata rzeczywistego.

Po prostu Dolby Vision jest nowocześniejszym systemem, który wykorzystuje większą paletę barw, co w rezultacie powoduje generowanie jeszcze lepszego obrazu niż ten oferowany przez HDR.

Przed zakupem warto pamiętać, że najnowsza technologia bezpośrednio wpływa na cenę sprzętu. Chcąc cieszyć się możliwie najlepszym obrazem, należy zdecydowanie głębiej sięgnąć do kieszeni niż w przypadku zakupu telewizorów z HDR. Różnica cenowa między sprzętem z Dolby Vision a HDR może kształtować się na poziomie nawet 3 tys. zł.