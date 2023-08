Co to jest laptop 2 w 1? Plusy, minusy, ranking modeli

Laptop 2 w 1. Co to znaczy?

Laptop 2 w 1 to urządzenie należące do grupy ultrabooków o wyjątkowo cienkiej i smukłej budowie. Tego typu urządzenia charakteryzują się możliwością odłączenia części zawierającej klawiaturę. W ten sposób korzystanie z laptopa 2 w 1 może odbywać się za pomocą ekranu dotykowego, który działa jak tablet. To idealne narzędzie do pracy biurowej. Można w nim tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Laptop 2 w 1 można podzielić na dwie kategorie, które odnoszą się do odrębnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wyróżnia się:

laptop hybrydowy - laptop z odpinaną klawiaturą. Najczęściej są mniejszych rozmiarów i znacznie lżejsze. Ich cena jest wyższa w stosunku do tabletów i laptopów o podobnych parametrach.

laptop konwertowalny - laptop bez odpinanej klawiatury, ale z możliwością obrotu o 360 stopni i ułożenia w różnych pozycjach. Ich cena jest zbliżona do tradycyjnych laptopów o podobnych parametrach.

Jakie są plusy laptopa 2 w 1?

Wśród największych plusów korzystania z laptopa 2 w 1 wymienia się wygodę i komfort użytkowania. Dzięki obecności ekranu dotykowego można korzystać z przenośnego komputera w różnych pozycjach. Ponadto laptop 2 w 1 jest bardzo mobilny ze względu na lekkość i niewielki rozmiar. Bez problemu można go transportować w torbie lub plecaku.

Laptop 2 w 1 to rozwiązanie doskonałe dla osób, które potrzebują jednego urządzenia spełniającego różne funkcje. Tego typu urządzenie łączy w sobie cechy tradycyjnego laptopa i tabletu. Świetnie sprawdzi się w pracy biurowej, w której tworzy się i edytuje treści multimedialne. Laptop 2 w 1 stanowi też atrakcyjny i jednocześnie bardzo funkcjonalny gadżet, który sprawdza się w trakcie spotkań biznesowych oraz szkoleń.

Jakie są minusy laptopa 2 w 1?

Oczywiście, że laptop 2 w 1 ma swoje wady. Klienci dość nisko oceniają wydajność tych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza modeli z niższej półki cenowej. Tani laptop 2 w 1 ma zazwyczaj słabsze parametry niż tradycyjny laptop. Z tego względu nie będzie odpowiednim wyborem dla osób, które potrzebują niezawodnego urządzenia pod kątem szybkości działania.

Drugi minus to fakt, iż na tę chwilę laptopów 2 w 1 jest zdecydowanie mniej niż ich tradycyjnych odpowiedników. Oznacza to, że rynek hybrydowych laptopów jest dość ubogi. Przez to trudniej znaleźć model, który spełni wszystkie nasze oczekiwania. Poza tym laptopy z ekranem dotykowym są zazwyczaj droższe. Cena zależy jednak od kilku czynników, takich jak marka, parametry techniczne i dodatkowe funkcje.

Czy warto kupić laptop 2 w 1?

Laptop 2 w 1 nie jest propozycją dla każdego. Urządzenie tego typu raczej nie sprawdzi się w roli komputera przenośnego do gier. Laptop z dotykowym ekranem powinny wybrać osoby, które podróżują lub pracują w różnych miejscach. Z tego powodu laptop 2 w 1 to idealna propozycja dla freelancera, przedstawiciela handlowego, wykładowcy, nauczyciela lub analityka biznesowego.

Z obecności panelu dotykowego z wsparciem dla dokładnego pióra skorzystają również architekci, pracownicy działów marketingu oraz inżynierowie. Zwłaszcza, że wybrane modele laptopów 2 w 1 są reklamowane jako modny dodatek. Urządzenia te zrywają z dotychczasową stylistyką komputerów biznesowych, które najczęściej są czarne i masywne.

Laptop 2 w 1. Ranking modeli

Na pytanie, który laptop 2 w 1 wybrać, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na rynku są różne modele laptopów hybrydowych z dotykowym ekranem. Różnią się parametrami technicznymi, wielkością ekranu i ceną. Najlepiej oceniane laptopy 2 w 1 to:

Lenovo Yoga C930, HP Elite X2, HP Pavilion X360, Microsoft Surface Pro 9, Asus ROG Flow X16, Dell XPS 13 2-in-1.

