Czarny ekran i laptop nie chce się włączyć. Co robić?

Laptop nie chce się włączyć? Zacznij od podstaw

Czarny ekran laptopa wcale nie musi oznaczać poważnej awarii. Jeżeli urządzenie odmawia posłuszeństwa po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku start, być może laptop nie chce się włączyć przez rozładowaną baterię. Wystarczy podłączyć zasilacz do gniazdka i sprawdzić, czy przenośny komputer zaczyna się ładować. Jeżeli laptop nie chce się uruchomić, być może przyczyna leży w uszkodzonej baterii lub niesprawnym zasilaczu.

Technologia Laptop nie łączy się z Wi-Fi. Jak odzyskać połączenie?

Częste problemy z laptopem to zepsute gniazdo w laptopie. Należy wizualnie sprawdzić, czy wejście nie jest mechanicznie uszkodzone, przez co zbyt luźne umiejscowienie uniemożliwia zasilanie. Warto również sprawdzić sam kabel ładowarki. Szukać należy przetarć oraz przerwania. Laptop nie chce się włączyć? Być może to wina nieodpowiedniego zasilacza. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do przepalenia ładowarki.

Laptop się nie włącza a dioda świeci. Co to oznacza?

Jeżeli urządzenie nie chce się uruchomić, jednak dioda informująca o ładowaniu się baterii świeci się, zazwyczaj oznacza to poważniejsze źródło kłopotów. Jeżeli dioda co jakiś czas włącza się i wyłącza, zwłaszcza przy ruszaniu kablem zasilający, najpewniej uszkodzone jest gniazdo zasilania. Jeżeli laptop się nie włącza, warto również spróbować podłączyć zasilacz do innego gniazdka. Być może problem ma zewnętrzne źródło.

Laptop się włącza ale nie startuje. Co robić?

Jeżeli laptop się włącza, ale widzimy czarny ekran, może to oznaczać problemy z modułem graficznym albo z monitorem. W tym drugim przypadku źródeł kłopotów można szukać w taśmie sygnałowej, która odpowiada za transmisję danych. To ona jest odpowiedzialna za przesyłanie obrazu z płyty głównej do matrycy. Jeżeli laptop włącza się, ale nie startuje, być może już wcześniej dawał znaki, że coś jest nie tak z taśmą. Pierwsze oznaki to chociażby migotanie obrazu podczas ruchu ekranem.

Czarny ekran może oznaczać problemy z grafiką. Aby upewnić się, czy faktycznie tak jest, należy przeprowadzić krótki test. Wystarczy do laptopa podłączyć zewnętrzny ekran przy pomocy HDMI. Jeżeli na telewizorze lub zewnętrznym ekranie pojawia się obraz, problem leży po stronie taśmy lub matrycy. Potrzebna będzie ich wymiana, natomiast jeśli czarny ekran pojawia się także na zewnętrznym urządzeniu, przyczyn trzeba szukać dalej. Prawdopodobnie właściciela czeka wymiana karty graficznej.

Laptop nie chce się włączyć: awaria płyty głównej

Awaria płyty głównej często, zanim laptop nie chce się włączyć, to kilka poprzedzających ją sygnałów. Jeżeli przenośny komputer notorycznie się zawiesza, system losowo się restartuje i samoczynnie wyłącza, a do tego nie rozpoznaje podłączonych podzespołów, mamy sporo kłopotów. Najgorszy scenariusz to moment, kiedy w laptopie mamy czarny ekran, a urządzenie nie reaguje zupełnie.

Naprawa płyty głównej może być bardzo trudna w domowych warunkach. Sprzęt najlepiej oddać w ręce specjalistów. Jeżeli laptop nie chce się włączyć przez płytę główną to znak, że mogło dojść do uszkodzeń mechanicznych, przegrzania z powodu zalegającego kurzu lub po prostu luty, ze względu na czasowo ograniczoną żywotność, mogą nie wytrzymać i pęknąć.

Zalany laptop nie włącza się? Tego nie próbuj

Zalanie laptopa to poważny problem, który może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Kłopoty będą tym większe, im więcej błędów popełnimy po zalaniu urządzenia. Gdy do tego dojdzie, należy jak najszybciej odłączyć go od źródła zasilania i wyjąć baterię. W pierwszej fazie ratunku zalanego laptopa należy usunąć płyn suchą szmatką.

Jak uratować zalany laptop? Można próbować włożyć go na 24 godziny do worka z ryżem lub żelem absorbującym wilgoć. Po tym czasie należy spróbować go uruchomić. Jeżeli zalany laptop nie włącza się, to konieczna może być wizyta w serwisie. Warto jednak wcześniej spróbować podłączyć laptopa do innego źródła zasilania lub spróbować uruchomić laptop tylko na baterii.

Problemy z twardym dyskiem w laptopie: typowe objawy

Laptop nie włącza się także przy problemach z twardym dyskiem. Bardzo łatwo zdiagnozować taką awarię po charakterystycznych dźwiękach. Jeżeli podczas uruchamiania słyszymy delikatne buczenie, skrzypienie czy zacinanie to znak, że czarny ekran to wina dysku. Kolejne objawy to głucha cisza - brak dźwięku rozruchu dysku i dźwięku z obudowy powinien skierować nasze obawy w stronę wymiany dysku i często utraty danych z laptopa.

Jeżeli laptop się zawiesił i nie reaguje, nie zawsze oznacza to tak poważnych awarii jak uszkodzenie dysku. Warto wcześniej spróbować z tym walczyć kombinacją na klawiaturze Ctrl+Alt+Delete. Pojawi się specjalne menu, z którego wybieramy komendę "Uruchom ponownie". Jeżeli kombinacja Ctrl+Alt+Delete nic nie dała, należy przytrzymać przycisk zasilania komputera. Po ponownym włączeniu laptop sprawdzi i naprawi dane na dysku. Tego kroku absolutnie nie należy pomijać.

