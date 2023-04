Laptop nie łączy się z Wi-Fi. Jak odzyskać połączenie?

Spis treści: 01 Dlaczego laptop nie łączy się z WiFi?

02 Skąd wiadomo, że laptop nie łączy się z siecią WiFi?

03 Jak odzyskać WiFi w laptopie i przywrócić połączenie?

Dlaczego laptop nie łączy się z WiFi?

Zastanawiasz się, dlaczego Wi-Fi na laptopie nie działa? Jeśli niedawno zmieniałeś router lub na nowo go konfigurowałeś, odpowiedź jest prosta. W takim przypadku możliwe jest, że ustawienia serwerów proxy są niewłaściwe i w związku z tym sieć LAN jest niedostępna. Wystarczy wprowadzić kilka zmian.

Łatwy do rozwiązania jest także problem braku Wi-Fi w laptopie, jeżeli niedawno odbywałeś podróż samolotem. Brak połączenia z siecią w tym przypadku może wynika z włączonego trybu samolotowego. Jego dezaktywacja rozwiązuje sprawę.

Reklama

Fakt, że Twój laptop nie widzi Wi-Fi, może być spowodowany także innymi problemami. Wśród najpopularniejszych wymienia się:

zmianę hasła do sieci ,

, brak aktualnych sterowników karty sieciowej lub jej uszkodzenie,

zainfekowanie komputera przez złośliwe oprogramowanie,

złe ustawienie programu antywirusowego.

Najczęstszą sytuacją, w której laptop nie widzi Wi-Fi, jest zmiana hasła na routerze. Często tego typu sytuacje mają miejsce, kiedy z sieci korzysta więcej niż jedna osoba.

Główny użytkownik, chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa sieci, może decydować się na także okresowe zmienianie hasła. Wówczas po uruchomieniu laptopa Wi-Fi będzie widoczne, jednak nie będzie można się z nim połączyć.

Laptop może nie widzieć sieci Wi-Fi również wtedy, kiedy ignoruje się komunikaty sprzętu dotyczące aktualizacji. Kwestia ta dotyczy zarówno systemu, jak i oprogramowania. Takie informacje nigdy nie powinny być lekceważone. Aktualizacje w dużej mierze mogą dotyczyć bowiem karty sieciowej. Brak aktualnych sterowników to bardzo często przyczyna braku możliwości korzystania z sieci.

Odpowiedzią na pytanie, dlaczego na laptopie nie działa WiFi, może być również fakt braku korzystania z zapory systemowej lub dodatkowego antywirusa. Nowe systemy operacyjne mają wbudowanego antywirusa, który skutecznie chroni przed atakami złośliwego oprogramowania. Jednak lekceważenie ostrzeżeń systemowych i otwieranie podejrzanych maili, plików czy stron może skończyć się zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem, które spowoduje brak możliwości korzystania z sieci Wi-Fi.

Z drugiej strony, użytkownicy laptopów często decydują się na dodatkową ochronę antywirusową. Wymaga to jednak umiejętnego ustawienia programu. Brak wiedzy może doprowadzić do zablokowania karty sieciowej, a to oznacza jedno - brak możliwości łączenia się z Wi-Fi.

Skąd wiadomo, że laptop nie łączy się z siecią WiFi?

Dopiero uczysz się obsługi sprzętu i w twojej głowie pojawia się pytanie: jak sprawdzić, czy mam WiFi? W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja o połączeniu lub braku połączenia z siecią.

Gdy nie ma Wi-Fi, ikona będzie przekreślona lub zamiast niej pojawi się ikona przypominająca kulę ziemską. Otwierając przeglądarkę internetową, strony internetowe również nie będą się ładowały, a zamiast tego pojawi się komunikat o problemie z siecią.

Jak odzyskać WiFi w laptopie i przywrócić połączenie?

Brak dostępu do sieci internetowej w laptopie to duże utrudnienie. Problem ten jest szczególnie uciążliwy, kiedy sprzęt jest wykorzystywany nie tylko do rozrywki, ale również w pracy. Pierwszym krokiem będzie ponowne skonfigurowanie sieci bezprzewodowej.

Jedną z przyczyn może być zmiana hasła do sieci Wi-Fi. Wprowadzenie nowego hasła umożliwi przywrócenie dostępu.

Jeżeli hasło jest aktualne, koniecznie należy sprawdzić stan sterowników. W tym celu warto zerknąć, czy system operacyjny nie informuje o konieczności ich zainstalowania. Jeżeli tak, to problem szybko się rozwiąże. W przypadku braku komunikatu można z poziomu panelu sterowania przejść do urządzeń i odszukać pozycję karty sieciowej. Wchodząc w więcej informacji o sprzęcie, można sprawdzić stan sterowników. Jeżeli będą nieaktualne, warto ściągnąć najnowsze wersje.

Jeżeli hasło i sterowniki są aktualne, wówczas problem może tkwić w złośliwym oprogramowaniu. Właściciel laptopa powinien uruchomić antywirusa i dokładnie przeskanować całą zawartość dysków. Szkodliwe pliki zostaną usunięte lub poddane kwarantannie.

Sposobem na przywrócenie połączenia WiFi może być także sprawdzenie ustawień antywirusa. Możliwe, że niewłaściwa konfiguracja oprogramowania spowodowała blokadę karty sieciowej. Zmiana ustawień na prawidłowe pozwoli odzyskać nad nią kontrolę i wpłynie na ponowne połączenie się z siecią.