Jak działa wzmacniacz sygnału WiFi?

Wzmacniacz sieci Wi-Fi to niewielkie urządzenie, którego głównym zadaniem jest zwiększenie mocy sygnału w miejscu, gdzie do tej pory był on mocno ograniczony. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w dużych domach czy mieszkaniach.

Sprawdzi się także wtedy, gdy router ustawiony jest na piętrze, przez co sygnał na parterze jest znacznie słabszy. Przedłużacz sygnału Wi-Fi umożliwia dostęp do bezprzewodowej każdemu domownikowi - niezależnie od tego, w jakiej odległości od routera się znajduje.

Wzmacniacz sieci Wi-Fi pozwala na wydłużenie fal radiowych emitowanych przez router. Urządzenie przechwytuje nadawany sygnał, wzmacnia go i przekazuje np. do smartfona czy telewizora.

W miejscach, gdzie sygnał jest słaby, możliwe jest maksymalne zwiększenie zasięgu sieci. Chcąc uzyskać jak najlepsze efekty, warto zdecydować się na modele z antenami zewnętrznymi. Warto przy tym pamiętać, że:

pionowe ustawienie anten wysyła wzmocniony sygnał poziomo,

poziome ustawienie anten wysyła wzmocniony sygnał pionowo.

Kiedy jest potrzebny repeater Wi-Fi?

Wzmacniacz internetu Wi-Fi określany także jako repeater to przydatny gadżet, który sprawdza się w wielu sytuacjach. Na nieprawidłowe rozchodzenie się zasięgu Wi-Fi oraz ograniczenie szybkości internetu ma bowiem wpływ wiele czynników.

Zakup wzmacniacza sygnału sieciowego jest niezbędny w sytuacji, kiedy:

trafia na przeszkody - jest tłumiony przez ściany, a dokładniej materiał, z którego zostały wykonane (żelbeton, cegła),

konieczna jest zmiana częstotliwości - większość routerów działa w zakresie 2,4 GHz; częstotliwość 5 GHz jest znacznie mniej obciążona, jednak jej zasięg jest znacznie mniejszy, dlatego konieczne jest wspomaganie się dodatkowym wyposażeniem,

ustawienie routera Wi-Fi generuje zakłócenia - umiejscowienie sprzętu ma duży wpływ na zasięg i jakość sygnału; często samo przestawienie go w wyższe miejsce poprawia jakość sygnału, jeżeli jest to niemożliwe, konieczne będzie wsparcie się repeaterem sygnału.

Wzmacniacz sieci Wi-Fi jest zalecany szczególnie w blokach. W tym przypadku na małej przestrzeni występuje kilka źródeł sygnału, przez co główny sygnał z routera może być zagłuszany. Wzmocnienie go dodatkowym urządzeniem pozwoli w pełni wykorzystywać sieć domową - bez zbędnych ograniczeń.



Wyposażenie to sprawdzi się także w domach o kilku kondygnacjach albo w sytuacji, kiedy domownicy chcą korzystać z Wi-Fi w ogrodzie.

Jak połączyć router Wi-Fi z przedłużaczem sygnału?

Konfiguracja wzmacniacza sygnału Wi-Fi nie jest skomplikowana. W zależności od wybranego wariantu urządzenia - wpinanego do portu USB lub do gniazdka sieciowego - wystarczy kilka kroków, aby cieszyć się stabilnym łączem.

Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniego miejsca na wzmacniacz. Najlepsza będzie lokalizacja pomiędzy routerem Wi-Fi a urządzeniem końcowym. Najwygodniejszy w obsłudze jest wzmacniacz wpinany do gniazdka elektrycznego. Po wpięciu go do docelowego miejsca należy odczekać, aż urządzenie się uruchomi. W celu połączenia się wzmacniacza z routerem Wi-Fi należy użyć przycisku WPS na urządzeniu i routerze. Sprzęt jest gotowy do działania i można bezpiecznie się z nim połączyć.

Alternatywne rozwiązania

Żeby uzyskać stabilne połączenie Wi-Fi, można posłużyć się również innymi rozwiązaniami, które w tym pomogą. Jednym z nich jest Access Point. Tego typu urządzenie wpina bezpośrednio do gniazdka, a następnie sygnał doprowadzany jest do niego za pomocą kabla. W ten sposób można rozprowadzić sygnał nawet po kilku poziomowym domu bez obaw o wystąpienie jakichkolwiek zakłóceń. Access Point działa bardzo podobnie, jak router, chociaż to całkowicie inne urządzenie. Umożliwia natomiast stworzenie bardzo rozbudowanych sieci, nie tylko w domu, ale także obiektach biurowych.

Sposobem na zwiększenie sygnału Wi-Fi jest również posłużenie się tak zwanym Mesh Wi-Fi. Każde z urządzeń (routerów), które jest w systemie Mesh, łączy się ze sobą, stając się jednym z elementów sieci Wi-Fi. W praktyce oznacza to, że przemieszczając się po domu czy mieszkaniu ze smartfonem, uzyskuje się stabilne połączenie z siecią. Wszystko dzięki łączeniu się telefonu z innymi urządzeniami należącymi do tej samej sieci.