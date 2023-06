Laptop do 2000 zł. Jaki najlepszy w 2023 roku? [RANKING]

Spis treści: 01 Ile kosztuje dobry laptop? To zależy

02 Jak wybrać laptop do 2000 zł i na co zwrócić uwagę?

03 Acer Aspire 3 Ryzen 5-3500U - dobry laptop do pracy i nauki

04 Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 - dobry laptop za 2000 zł

05 Acer Chromebook 315 N4500 - laptop z ChromeOS za mniej niż 2000 zł

06 ASUS X515JA-BQ3327W - laptop niezawodny i tani

07 Gry na laptopie. Czy to ma sens?

Ile kosztuje dobry laptop? To zależy

Przeglądając oferty sklepów można odnieść wrażenie, że kupno laptopa w 2023 roku to niełatwe zadanie. Liczba modeli i producentów przyprawić może o zawrót głowy, a ceny niektórych z nich zwalają z nóg. Faktycznie, zakup laptopa gamingowego to spory wydatek, podobnie sprawa wygląda w przypadku topowych modeli do biznesu.

Okazuje się jednak, że dobry laptop nie musi być drogi. Jeżeli chcemy kupić przenośny komputer do nauki i codziennej pracy (np. biurowej), to wcale nie musimy wydawać dużych pieniędzy. Przed zakupem musimy jednak określić, które parametry są dla nas najbardziej istotne i, co ważne, z czego możemy zrezygnować. Budżet do 2000 zł pozwala kupić ciekawy laptop, jednak zakup ten będzie obarczony pewnymi kompromisami.

Reklama

Jak wybrać laptop do 2000 zł i na co zwrócić uwagę?

Laptop do 2000 zł tak samo jak komputer stacjonarny czy telefon ma swoje parametry. Wpływają one na komfort codziennej pracy i możliwości, które daje nam sprzęt. Podzespoły laptopa dzielimy na poniższe grupy.

Pamięć RAM - pamięć operacyjna pozwala na szybsze działanie i przetwarzanie danych. Co ważnie, pamięć RAM przydaje się nie tylko w grach. Zasoby są wykorzystywane również w innych czynnościach, jak przeglądanie internetu czy podczas korzystania z multimediów. Kupując laptop powinniśmy wybrać model mający przynajmniej 8 GB RAM - pamięć można w łatwy sposób rozszerzyć, ale lepiej startować z sensownego pułapu.

- pamięć operacyjna pozwala na szybsze działanie i przetwarzanie danych. Co ważnie, pamięć RAM przydaje się nie tylko w grach. Zasoby są wykorzystywane również w innych czynnościach, jak przeglądanie internetu czy podczas korzystania z multimediów. Kupując laptop powinniśmy wybrać model mający przynajmniej 8 GB RAM - pamięć można w łatwy sposób rozszerzyć, ale lepiej startować z sensownego pułapu. Karta graficzna - wiele laptopów, np. z segmentu gamingowego może pochwalić się potężnym i dedykowanym układem graficznym. Laptop za 2000 zł nie ma niestety szans na wbudowanie klasycznej karty graficznej. W tym pułapie cenowym wykorzystywane są układy zintegrowane z procesorem. Do codziennych zadań w zupełności wystarczą.

- wiele laptopów, np. z segmentu gamingowego może pochwalić się potężnym i dedykowanym układem graficznym. Laptop za 2000 zł nie ma niestety szans na wbudowanie klasycznej karty graficznej. W tym pułapie cenowym wykorzystywane są układy zintegrowane z procesorem. Do codziennych zadań w zupełności wystarczą. Ekran - rozmiar ekranu w laptopie może być różny, choć przeważnie oscylują one w granicach kilkunastu cali - od 13 do 17. W tym przypadku najbardziej istotnym parametrem jest jednak jego rozdzielczość. Komfortową pracę i oglądanie filmów czy seriali zapewni ekran Full HD. W laptopie za 2000 zł znajdziemy go bez najmniejszych problemów.

- rozmiar ekranu w laptopie może być różny, choć przeważnie oscylują one w granicach kilkunastu cali - od 13 do 17. W tym przypadku najbardziej istotnym parametrem jest jednak jego rozdzielczość. Komfortową pracę i oglądanie filmów czy seriali zapewni ekran Full HD. W laptopie za 2000 zł znajdziemy go bez najmniejszych problemów. Dysk - w 2023 roku standard SSD coraz częściej wypiera popularny HDD. Nie ma sensu szukać laptopa ze starym rodzajem dysków. Cena pamięci SSD spadła do akcpetowalnego poziomu, dlatego nasz nowy laptop powinien być w nią wyposażony. Jest szybsza i mniej awaryjna. Pamiętajmy jednak, aby się nie ograniczać - 256 GB to stanowczo za mało i szybko zacznie nam brakować miejsca.

- w 2023 roku standard SSD coraz częściej wypiera popularny HDD. Nie ma sensu szukać laptopa ze starym rodzajem dysków. Cena pamięci SSD spadła do akcpetowalnego poziomu, dlatego nasz nowy laptop powinien być w nią wyposażony. Jest szybsza i mniej awaryjna. Pamiętajmy jednak, aby się nie ograniczać - 256 GB to stanowczo za mało i szybko zacznie nam brakować miejsca. System operacyjny - w budżecie zakładającym wydatek 2000 zł konieczny jest zakup laptopa w zestawie z systemem operacyjnym. Najpewniej będzie to Windows 11 Home - i dobrze. Dzięki temu unikniemy dodatkowych wydatków, a nasz sprzęt od razu pozwoli na pracę, naukę czy rozrywkę.

- w budżecie zakładającym wydatek 2000 zł konieczny jest zakup laptopa w zestawie z systemem operacyjnym. Najpewniej będzie to Windows 11 Home - i dobrze. Dzięki temu unikniemy dodatkowych wydatków, a nasz sprzęt od razu pozwoli na pracę, naukę czy rozrywkę. Peryferia i dodatki - nie ma sensu wspominać o klawiaturach czy gładzikach, bo te są standardowym wyposażeniem wbudowanym w laptop. Jeżeli zależy nam na komforcie pisania to i tak najlepiej będzie zainwestować w zewnętrzną klawiaturę. Warto jednak rzucić okiem na porty wbudowane w interesującym nas laptopie. Liczba złącz USB, wyjście HDMI czy port Ethernet mogą okazać się przydatne.

Jeżeli wiemy już, czego możemy się spodziewać i jaki laptop do 2000 zł nas uszczęśliwi, pora ruszyć na zakupy. Przygotowaliśmy kilka propozycji zakupowych. Spełniają one wymagania, jakie można mieć wobec sprzętu w takim budżecie.

Zdjęcie Laptopy do 2000 zł - nasz ranking pomoże w zakupie. / INTERIA.PL

Acer Aspire 3 Ryzen 5-3500U - dobry laptop do pracy i nauki

Na pierwszym miejscu w naszym zestawieniu znalazł się model Acer Aspire 3 z procesorem Ryzen 5-3500U. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z mocno stonowanym sprzętem, jeżeli chodzi o wygląd. Obudowa skrywa natomiast zestaw podzespołów, które idealnie wkomponowują się w codzienną pracę z tekstem i nie tylko.

Zdjęcie Świetny laptop Acer za 2000 zł. / Acer / materiały prasowe

Zalety:

Elegancki design

Ekran Full HD i przekątna 15,6 cala

512 GB SSD i dobry procesor

Procesor AMD Ryzen 5 3500U (2.1 GHz, 3.7 GHz Turbo, 4 MB Cache) jest wspierany przez 8 GB pamięci RAM i zintegrowaną kartę graficzną. Za 2000 zł otrzymujemy zatem latpopa bez problemów odnajdującego się w środowisku internetowym, który pozwoli na komfortową pracę. Dodatkowo, w zestawie otrzymujemy system operacyjny Windows 11 Home i ekran Full HD o przekątnej 15,6 cala. To nie koniec, bo laptop wyposażono w dysk SSD o pojemności 512 GB.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 - dobry laptop za 2000 zł

Jeżeli interesuje was laptop z procesorem Intela, to z pewnością do gustu przypadnie wam propozycja od Lenovo. Firma słynie z dobrej jakości produktów w różnych kategoriach cenowych, a ten komputer jest tego idealnym przykładem. Podobnie jak w przypadku Acera, za 2000 zł otrzymujemy laptop do pracy, nauki i rozrywki - choć ta dotyczy głównie ofert streamingowych.

Zdjęcie Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 za 1999 zł. / Lenovo / materiały prasowe

Zalety:

Szybki dysk SSD 512 GB

Porządna obudowa

Wysokiej jakości ekran Full HD

Zasadniczo parametry laptopa od Lenovo nie różnią się bardzo od sprzętu Acera. Również do dyspozycji użytkownika oddano ekran Full HD o przekątnej 15,6 cala, identycznej wielkości dysk SSD i 8 GB pamięci RAM, którą można rozbudować. Inny jest jednak procesor. W tym wypadku mowa o układzie Intel Core i3-1115G4. Jeżeli zależy nam na tym producencie, to laptop spełni nasze oczekiwania. Kosztuje niecałe 2000 zł i to zdecydowanie dobra cena.

Acer Chromebook 315 N4500 - laptop z ChromeOS za mniej niż 2000 zł

Ta propozcja niejako przeczy poprzednim założeniom. Laptop od Acera nie ma ani Windowsa, ani też dysku SSD większego niż 256 GB. Ba, zamontowana jednostka to "zaledwie" 128 GB pamięci flash. Zanim przewiniecie dalej, dajcie mu jednak szansę. Mowa bowiem o sprzęcie, który ma pewnego asa w rękawie.

Zdjęcie Laptop za 2000 zł bez Windowsa? To ciekawa propozycja. / Acer / materiały prasowe

Zalety:

Zainstalowany system ChromeOS, czyli dostęp do wielu aplikacji

8 GB RAM

Optymalizacja

Chromebooki słyną z tego, że doskonale wykorzystują swoje podzespoły i zapewniają pracę w lepszych warunkach, niż wskazywać by na to mogła cena. Laptop za mniej niż 2000 zł pozwala nam na uzyskanie dostępu do szeregu aplikacji z Google Play, a 8GB RAM zadba o płynną pracę. To trochę jak korzystanie z telefonu z Androidem. Mamy jednak klawiaturę, większy ekran (Full HD 15,6 cala) i możemy wygodnie edytować dokumenty, arkusze czy korzystać z narzędzi w internecie. Odpali również Netflixa, co przyda się w czasie przerwy.

ASUS X515JA-BQ3327W - laptop niezawodny i tani

Czas na laptop ze stajni Asusa. Model X515JA-BQ3327W podobnie jak niektórzy poprzednicy działa na procesorze Intela. Jest to model i3 10gen 1005G1 1,2 - 3,4 GHz, który wraz ze wsparciem w postaci 8GB pamięci RAM (dwie kości po 4GB) zapewni komfort pracy w wielu programach codziennego użytku. Tym razem sprzęt spełnia również inne wymagania, np. dotyczące dysku SSD i systemu operacyjnego.

Zdjęcie Laptop do 2000 zł od Asusa. / ASUS / materiały prasowe

Zalety:

8GB pamięci RAM i procesor Intel

Czytnik linii papilarnych

Windows 11 Home

O swoje bezpieczeństwo zadbamy przy pomocy czytnika linii papilarnych. To coraz popularniejszy gadżet w laptopach, dzięki któremu nikt niepowołany nie skorzysta z naszego komputera. Ekran Full HD wyświetli obrazy w zadowalającej rozdzielczości, a sam sprzęt nada się do rozrywki w postaci oglądania serwisów streamingowych czy przeglądania internetu. Wiemy oczywiście, że istotne są jego walory praktyczne w pracy i nauce - parametry dadzą nam wystarczającą moc, a miłym dodatkiem okaże się wygodna klawiatura.

Gry na laptopie. Czy to ma sens?

Często podczas kupowania nowego laptopa zastanawiamy się, czy zadziała na nim bardziej wymagające oprogramowanie. Przykładem mogą być programy do edycji grafiki, wideo czy gry komputerowe. Jeszcze nie tak dawno możnaby stwierdzić, że granie na laptopie nie ma sensu. Wyjątek stanowią oczywiście laptopy gamingowe, jednak sprzęt za 2000 zł teoretycznie nie nadaje się do tej interaktywnej rozrywki.

Taki stan rzeczy powoli odchodzi jednak w zapomnienie. Dziś nawet laptop za 2000 zł nada się do grania w gry. Z pomocą przychodzi nam chmura, a konkretniej streamowanie gier na swój ekran. Dzięki temu musimy mieć jedynie dobre łącze internetowe (np. światłowód) i laptop spełniający bardzo niewygórowane wymagania. Pozostaje nam opłacić odpowiedni abonament (np. GeForce NOW) i tyle - gry wideo na słabym laptopie zadziałają jak nigdy przedtem.

Polecamy na Antyweb | Co zrobić aby poprawić wydajność komputera w grach? 7 sposobów na lepszą wydajność