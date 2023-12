Gawkowski nowym ministrem cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy został nowym ministrem cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Jak sam zapowiedział, planuje wprowadzić zmiany w kraju, które uczynią Polskę liderem przemian cyfrowych w Europie, ponieważ mamy wiele zdobyczy technologicznych, które nie są należycie wykorzystywane.

Co więcej, Gawkowski chce, aby ministerstwo współpracowało blisko ze środowiskiem biznesowym, by firmy mogły się szybko i łatwo dostosować do nowych wyzwań, jakie niesie digitalizacja.

Polska zostanie liderem cyfrowych przemian

Krzysztof Gawkowski stawia przede wszystkim na to, by Polska stała się znaczącą siłą na rynku europejskim. Polska gospodarka powinna zacząć wykorzystywać to, co już zdobyliśmy, jednak było zaniedbywane przez lata, mówił Gawkowski podczas gali Business Insider Awards.

Polska mimo wielu osiągnięć na rynku technologicznym w dalszym ciągu pozostaje w cieniu za liderami europejskimi, a nowy rząd, w tym nowy minister cyfryzacji, miałby nasz kraj z tego cienia wyciągnąć. Gawkowski podkreśla, że Polska radzi sobie lepiej cyfrowo niż Niemcy. A dzięki odpowiednim „działaniom rządowym i administracyjnym możemy stać się liderem” – podkreśla.

Dlaczego Tusk mówił o cyfryzacji w expose? Wyjaśniamy

Podczas wygłaszania expose, premier Donald Tusk sporo czasu poświęcił tematowi cyfryzacji. Nowy minister będzie stał przed ważnym zadaniem rozwoju tego aspektu w naszym kraju. Zarówno pod względem kontynuowania dotychczasowych osiągnięć, jak i poprawy zaniedbań czy nadrobienia braków. Sama pozycja ministra będzie mocniejsza, niż do tej pory.

Wynika to z faktu, że Krzysztof Gawkowski nie tylko obejmie resort, ale również zostanie wicepremierem. Donald Tusk przyznał, że wyzwanie cyfryzacji jest kluczowe dla pozycji Polski w świecie, jak i bezpieczeństwa państwa czy obywateli. Jedną z najważniejszych kwestii jest cyberbezpieczeństwo. Premier wskazał niebezpieczeństwo płynące ze sfery cyfrowej np. w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. Minister cyfryzacji będzie mieć zadanie trudne, ale kluczowe z perspektywy rozwoju kraju i budowania jego pozycji w nowoczesnym świecie.

Sami widzicie dzisiaj dobrze, w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak wielkie znaczenie mają dziś te najnowocześniejsze technologie - także na placu boju. Obaj wicepremierzy będą współodpowiedzialni za to, aby nasza armia i nasze bezpieczeństwo były zbudowane na nowoczesnych, innowacyjnych, bardzo stabilnych fundamentach. Donald Tusk, premier RP

Uwagę zwraca fakt zapowiadanej bliskiej współpracy dwóch wicepremierów - ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniak-Kamysza i Krzysztofa Gawkowskiego w zakresie dbania o nowoczesność i rozwój technologiczny polskiej armii.

Czym jest cyfryzacja we współczesnym świecie?

Rola cyfryzacji, w tym również ministerstwa, jest bardzo szeroka, ale kluczowa. Z jednej strony mamy bowiem szereg usług publicznych (np. mObywatel), z drugiej cały system administracji państwa i tego, jak obywatele załatwiają swoje sprawy, jak są one procedowane. To jednak nie koniec, bo państwo to również podmiot posiadający relacje zewnętrzne.

W tym wypadku cyfryzacja również jest kluczowa i objawia się np. w technologiach wojskowych. Odpowiedni poziom zaawansowania technologicznego obejmuje choćby nowoczesne systemy obiegu informacji, nowoczesny wywiad i siły zbrojne, które są w stanie przeciwstawiać się atakom wroga w cyberprzestrzeni. Wojny i działania dywersyjne prowadzone są również w sieci, a narażony może być każdy z nas. Idealnym przykładem są rosyjscy hakerzy, którzy niejednokrotnie potrafili atakować instytucje i firmy mimo, że rosyjska armia fizycznie znajdowała się daleko od nich.

Czym zajmuje się minister cyfryzacji

Ministerstwo cyfryzacji to urząd odpowiedzialny, krótko mówiąc, za informatyzację. Minister cyfryzacji odpowiedzialny jest za to, aby zapewnić obywatelom jak najlepszy rozwój cyfrowy. Dotyczy to takich aspektów jak rozwój infrastruktury szerokopasmowej, rozwój e-usług, wspieranie tworzenia treści internetowych. Powinien dbać również o to, aby obywatele byli właściwie edukowani pod względem kompetencji cyfrowych oraz walczyć z wykluczeniem na tym polu, zwłaszcza wśród najstarszych.

Co więcej, rozwój cyfryzacji ma zapewniać dostęp do nowoczesnej administracji. Coraz więcej spraw urzędowych można szybko i sprawnie załatwić poprzez strony internetowe i aplikacje. To bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza dla tych, którzy nie są w stanie stawić się osobiście w urzędzie. Dotyczy to między innymi ludzi schorowanych bądź przebywających za granicą.