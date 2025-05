Nowy asystent AI w mObywatelu. Ułatwi załatwianie spraw urzędowych

Załatwianie spraw urzędowych bez szukania na piechotę po stronach gov.pl? Już niedługo to możliwe – w aplikacji mObywatel pojawi się inteligentny asystent. Odpowie na twoje pytania, wskaże drogę do dokumentów i nie zniknie na urlopie. Sprawdź, co będzie potrafił i kiedy go zobaczysz na swoim ekranie.