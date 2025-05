Jeszcze niedawno to AI miała nas bronić. Pomagać wykrywać ataki, wzmacniać firewalle, analizować złośliwe oprogramowanie. Ale w 2025 roku sytuacja się odwróciła. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach przestępców. Na konferencji Infoshare Tomek Turba z Securitum pokazał na żywo, jak łatwo jest zmanipulować nowoczesne modele językowe i używać ich do celów przestępczych.

To nie bajki, to realne scenariusze testowane na popularnych modelach AI jak ChatGPT czy Gemini.

Podmiana twarzy, zmiana głosu, realistyczne zdjęcia nieistniejących osób? To już nie wymaga wiedzy z dziedziny grafiki komputerowej. Wystarczy wpisać do generatora AI coś w stylu: "stworzyć zdjęcie dziewczyny z latte i napisem InfoShare na kubku", podać konkretne parametry aparatu fotograficznego i ustawienia zdjęcia - i po chwili mamy gotowe realistycznie wyglądającą "fotografię" z twarzą, która nigdy nie istniała.

Jeśli więc kiedyś zadzwoni do ciebie ktoś znajomy i poprosi o przelew - upewnij się, że to naprawdę on.

Co więcej, istnieją scenariusze, w których modele AI same komunikują się z zewnętrznymi serwerami, działając jak wewnętrzne agenty w systemie. Turba nazwał to "Hollywoodzkim atakiem" - ale zastrzegł, że to nie przyszłość, a teraźniejszość cyberbezpieczeństwa.