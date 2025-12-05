mObywatel to aplikacja ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem wśród Polaków. Jej obecną wersją jest wydanie 2.0, choć w sklepach z aplikacjami ma oznaczenie w postaci wersji 4.xx.x. Tymczasem w sieci można napotkać informacje o odsłonie 3.0. Czy to rzeczywiście duża aktualizacja popularnej platformy?

Aplikacja mObywatel 3.0 z funkcją inwestowania to oszustwo

Na mediach społecznościowych można natknąć się na reklamy z aplikacją mObywatel 3.0 w roli głównej. Najważniejszą "nowością", którą się przytacza, jest możliwość inwestowania własnych pieniędzy. Czy to prawda? Oczywiście, że nie i jest to sprawka oszustów.

Resort zabrał głos w tej sprawie i udostępnił specjalny komunikat. mObywatel 3.0 nie istnieje i jest to zwykłe oszustwo. Aplikacja jest tak popularna wśród Polaków, że nie dziwi, iż oszuści zwęszyli tu szansę do osiągnięcia własnych celów. Zachowajcie czujność, bo w ten sposób możecie paść ofiarą cyberprzestępców i stracić nawet oszczędności całego życia. Skutki mogą być fatalne.

To ważne! mObywatel jest w pełni darmowy, nie posiada odpłatnych funkcji i nie służy do inwestowania pieniędzy

Jeśli więc natkniecie się w sieci na podobne informacje, to w zasadzie możecie mieć pewność, że jest to kolejna próba oszustów. Jak używać prawdziwej aplikacji mObywatel?

Używaj aplikacji mObywatel z głową i pamiętaj o tych zasadach

Po pierwsze zwracajmy uwagę już na samo pochodzenie aplikacji mObywatel. Jest ona dostępna na telefony z Androidem z poziomu sklepu Google Play. Natomiast na iPhone'a można ją pobrać z App Store. Nie ściągajcie jej z innych źródeł, bo może to być fałszywa wersja, która posłuży cyberprzestępcom do wykradania danych lub pieniędzy.

Resort przypomina również, aby nie przelewać pieniędzy na konta, które są rzekomo powiązane z aplikacją. mObywatel nie ma narzędzi służących do inwestowania, jest darmowy i nie oferuje płatnych funkcji.

Jeśli natknięcie się na fałszywego mObywatela, to koniecznie to zgłoście. Można tego dokonać m.in. poprzez usługę Bezpiecznie w sieci.

