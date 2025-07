Efekt? Mniej wypalenia zawodowego, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, lepszy sen i mniejsze zmęczenie, większa satysfakcja z pracy i nawet lepsza efektywność indywidualna. Jednym z kluczowych aspektów testów było to, że pracownicy nie stracili finansowo, czyli otrzymywali te same wynagrodzenia co wcześniej, za mniej godzin pracy. Choć dla wielu firm może to brzmieć jak ryzyko, badania wskazują, że produktywność nie spada. Wręcz przeciwnie, bo w wielu przypadkach pracownicy osiągali podobne lub nawet lepsze wyniki.