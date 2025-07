Pasożytnicza choroba mózgu atakuje Hawaje. Nie jedz tego na wakacjach

Objawy są różne - mogą przypominać grypę lub rozwinąć się w poważne dolegliwości. Obejmują bóle głowy, nudności, kaszel i gorączkę, a w długoterminowym okresie problemy neurologiczne i niepełnosprawność. Małe nicienie przebywają się w żołądku, jednak mogą przemieścić się przez jelita nawet do mózgu razem z krwiobiegiem. Nie zjadają go, ale piją płyn mózgowo-rdzeniowy. Kiedy osiągają dorosłość, próbują się wydostać, ale nie mogą, więc krążą po mózgu. Lekarze potwierdzają, że można zobaczyć ślady wędrówek pasożytów po mózgu pacjenta.

Życie tego nicienia rozpoczyna się u szczura, który następnie zaraża kałem ślimaki - które w konsekwencji mogą przekazać go ludziom.

- Nie jedzcie surowego jedzenia na Hawajach - przestrzegła Kay Howe w rozmowie z SFGATE. Pod koniec 2008 roku jej syn zachorował i spędził miesiące w szpitalu, w śpiączce, co skłoniło ją do zostania specjalistką w temacie tej choroby. - To tropikalne miejsce. Radzimy wszystko gotować.