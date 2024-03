Cierpiał na okropne migreny. Diagnoza? Robaki w mózgu!

Tasiemiec zainfekował jego mózg

To choroba wywołana przez tasiemca uzbrojonego/świńskiego, która może prowadzić do poważnych problemów, takich jak drgawki, silne bóle głowy i trudności z poruszaniem się lub czuciem w kończynach. Bo warto tu wyjaśnić, że istnieją dwa rodzaje zakażenia tym tasiemcem - jeśli połkniemy larwy tasiemca znajdujące się w wieprzowinie lub innym niedogotowanym mięsie, mogą one migrować do naszych jelit i wyrosnąć na dorosłe tasiemce.



Tam produkują jaja, które następnie zostają przez człowieka wydalone i jeśli zainfekują świnie lub inne zwierzęta żywicielskie, cykl życiowy zaczyna się od nowa. Jeśli jednak człowiek połknie te jaja, nowa generacja tasiemców wpadnie w ślepy zaułek i może jedynie dojrzeć do postaci wągra, która jest jednak w stanie przedostać się do różnych części ciała, w tym do mózgu i spowodować zupełnie nową falę problemów.

Zdjęcie Kupuj mięso wieprzowe wyłącznie wysokiej jakości i poddawaj je odpowiedniej obróbce cieplnej / 123RF/PICSEL

Uwaga na niedogotowaną wieprzowinę

Infekcje tasiemca mózgowego są w USA rzadkie, a jeśli się pojawiają, najczęściej dotyczą osób podróżujących w miejsca tropikalne. Zarażony mężczyzna nie zgłaszał żadnych niedawnych podróży do obszarów świata, w których ludzie są narażeni na większe ryzyko zarażenia tasiemcem, nie jadł surowego pożywienia i nie korzystał z usług sprzedawców ulicznych, przyznał jednak, że regularnie je lekko wysmażony bekon, co wydaje się najbardziej prawdopodobną przyczyną jego trudnej sytuacji.

Lekarze podejrzewają, że w pewnym momencie mężczyzna złapał tasiemca po zjedzeniu niedogotowanego boczku, a następnie zafundował sobie drugi atak wągrów tasiemca, spowodowany nieprawidłowym umyciem rąk po wyjściu z łazienki. Na szczęście po leczeniu sterydami i lekami przeciwpasożytniczymi mężczyzna wraca do zdrowia, a bóle głowy i zmiany w mózgu spowodowane cystami tasiemca się zmniejszają.