Ból gardła ostry jak brzytwa i gorączka. Stratus i Nimbus w ataku

Ból gardła ostry jak brzytwa i wysoka temperatura. Masz te objawy Covid-19?

Ewolucja wirusów - mimo że nie są one organizmami żywymi - jest faktem naukowym. Podlega jej także koronawirus SARS-CoV-2. Przez kilka ostatnich lat wirusolodzy zidentyfikowali kolejne jego warianty, takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omikron i Pirola. Obecnie ścisłej obserwacji podlegają podwarianty Omikrona - Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1), a także kilka wykrytych w latach 2024-2025, które nie mają jeszcze nieoficjalnej nazwy (LP.8.1, KP.3.1.1 i XEC).

To właśnie Stratus i Nimbus odpowiadają za większość zarażeń koronawirusem w ostatnich miesiącach. Zarażeni pacjenci zgłaszają objawy, takie jak ból gardła ostry jak brzytwa. Może on przypominać żyletki w gardle i powodować chrapliwy głos. To specyficzny objaw dla tych wariantów. Infekcji towarzyszyć mogą też niespecyficzne objawy covidowe, które można pomylić z grypą lub przeziębieniem - ból głowy, kaszel, zatkany nos lub katar, zmęczenie, rozbicie i podwyższona temperatura (w tym gorączka powyżej 38 stopni).

Jeśli podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem, zostań w domu i zasięgnij porady medycznej. Na ten moment nie istnieje jeszcze szczepionka zorientowana konkretnie na podwarianty Stratus i Nimbus. Szczepionka oparta na linii XBB.1.5 z 2023 r. daje tylko częściową ochronę przed tymi nowymi wariantami. Zaszczepieni mogą spodziewać się łagodniejszego przebiegu choroby COVID-19 i mniejszego ryzyka zgonu.

Osoby starsze i o obniżonej odporności są jednak bardziej narażone na cięższy przebieg infekcji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Europejska Agencja Leków (EMA) zalecają tym pacjentom przyjęcie dawki przypominającej szczepienia (boostera).

Nimbus i Stratus w Polsce. Bardziej zakaźne warianty Omikrona

Nimbus (NB.1.8.1) i Stratus (XFG.3) to obecnie najbardziej rozpowszechnione subwarianty koronawirusa, które są wykrywane w Europie, wliczając w to Polskę. Oba są rekombinatami Omikrona i za sprawą nowych mutacji cechuje je wyższa zdolnością infekowania niż wcześniejsze podwarianty.

Nimbus został po raz pierwszy zidentyfikowany w styczniu 2025 roku w Azji, a następnie rozprzestrzenił się na cały świat. Już w połowie roku był drugim najczęstszym wariantem koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Jego zakaźność (łatwość wywoływania infekcji) jest nawet 2,5 razy wyższa niż u poprzednich wariantów.

Stratus także powstał w wyniku zmian genetycznych w wirusie. Jego bardziej złożona budowa opiera się na połączeniu linii LF.7 i LP.8.1.2 i umożliwia mu lepsze omijanie odpowiedzi odpornościowej. Już w czerwcu tego roku ten subwariant odpowiadał za blisko 40% zarażeń koronawirusem w Anglii i co piąte zarażenie na świecie.

Mimo że oba te podwarianty linii Omikron mają większą zdolność infekowania, to nie powodują cięższego przebiegu infekcji niż poprzednie wersje SARS-CoV-2.

