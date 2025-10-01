Microsoft co rok dostarcza dla Windows 11 duże uaktualnienia. Najnowszą z nich jest aktualizacja 2025 Update, którą rozwijano pod nazwą 25H2. Oprogramowanie jest już dostępne. Zobaczmy, jak można zainstalować to uaktualnienie.

Jak zainstalować Windows 11 2025 Update?

Nowa aktualizacja może zostać zainstalowana na kilka sposobów. Najprostszą metodą jest skorzystanie z mechanizmu Windows Update. W tym celu trzeba jednak spełnić pewne wymagania. Jakie?

1.Upewniamy się, że nasz komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 24H2.

2.Udajemy się do sekcji Ustawienia i Windows Update.

3.W sekcji Więcej opcji włączamy Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.

4.Klikamy przycisk Sprawdź aktualizacje.

Usługa Windows Update dostarcza aktualizacje na bieżąco Dawid Długosz INTERIA.PL

5.Po chwili powinna pojawić się informacja o dostępności aktualizacji Windows 11 2025 Update, którą należy pobrać i zainstalować.

Oczywiście może być tak, że nasz komputer nie zgłosi dostępności nowej aktualizacji. Spowodowane to jest różnymi czynnikami. Sam proces ma przebiegać etapami i to oznacza, że nowe uaktualnienie na naszym komputerze pojawi się później. Alternatywną metodą jest ręczna instalacja z wykorzystaniem narzędzia Media Creation Tool, które jest dostępne na stronie Microsoftu.

Co nowego z aktualizacją Windows 11 2025 Update?

Aktualizacja Windows 2025 Update nie jest tak dużym uaktualnieniem, co wersja 24H2 z zeszłego roku i nie wprowadza tak wielu nowości. Oba wydania bazują na tym samym kodzie. Microsoft skupił się na poprawie bezpieczeństwa systemu operacyjnego i o tych funkcjach wspomina najczęściej.

Nowe uaktualnienie nie dla okienek wprowadza lepsze sposoby na wykrywanie zagrożeń. Następnie mamy "bezpieczne kodowanie wspomagane sztuczną inteligencją", ale Microsoft nie sprecyzował, co to dokładnie oznacza.

Są też nowości obejmujące obsługę widżetów, udostępnianie plików, odświeżony interfejs Windows Hello, nieco przeprojektowane Ustawienia, a Eksplorator plików daje nowy wgląd do zawartości z Microsoft 365.

W przypadku oprogramowania dla sektora biznesowego wspomniano również o wsparciu dla Wi-Fi 7 czy opcjonalnej funkcji umożliwiającej usuwanie wybranych preinstalowanych aplikacji ze sklepu Microsoft Store za pośrednictwem zasad grupy.

