Windows 10 to system operacyjny, który debiutował latem 2015 r. Za niespełna miesiąc kończy się rozszerzone wsparcie dla tych okienek i wiemy, że Microsoft zamierza oferować dostęp do aktualizacji po październiku, co jednak wiąże się z opłatami. W krajach europejskich przez jakiś czas będzie można skorzystać z tego zupełnie za darmo.

Program ESU dla Windows 10 w Europie za darmo

Decyzja Microsoftu spotkała się z krytyką i podjęto działania, których celem jest darmowy dostęp do programu ESU (Extended Security Updates), co pozwoli na uzyskiwanie aktualizacji dla Windows 10 po październiku bez opłat. Stawiane są pewne wymagania i tak jest w wielu regionach świata. W Europie wygląda to nieco inaczej.

Microsoft ugiął się pod presją i zdecydował, że darmowy dostęp do ESU w krajach europejskich nie wymaga synchronizacji ustawień z OneDrive. Aktywacja programu znosi ten obowiązek w państwach Starego Kontynentu. Informację potwierdziła europejska organizacja konsumentów EuroConsumers.

Z przyjemnością informujemy, że Microsoft udostępni bezpłatną opcję rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla użytkowników systemu Windows 10 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Cieszymy się również, że ta opcja nie będzie wymagała od użytkowników tworzenia kopii zapasowych ustawień, aplikacji ani danych logowania oraz korzystania z programu Microsoft Rewards

To oznacza, że na terenie krajów europejskich udało się w zasadzie zlikwidować prawie wszystkie wymogi stawiane przez Microsoft do darmowego korzystania z ESU dla Windows 10. Jeden element jednak nie znika.

Darmowe aktualizacje dla Windows 10 wymagają konta Microsoftu

Jeden z wymogów nie został usunięty i jest nim konto Microsoftu. Użytkownicy komputerów z systemem Windows 10, którzy chcą korzystać z darmowego programu aktualizacji ESU, muszą być zalogowani właśnie w ten sposób. Nie może to być zwykłe konto lokalne. Kiedy ruszy rejestracja?

Rejestracja w programie ESU dla klientów z systemem Windows 10 w Europejskim Obszarze Gospodarczym rozpocznie się na początku października, a ochrona będzie dostępna od 15 października 2025 r. Do rejestracji w programie ESU wymagana jest najnowsza aktualizacja systemu Windows

Dodatkowa ochrona w ramach pierwszego roku ESU dla Windows 10 gwarantuje dostępność aktualizacji bezpieczeństwa do 13 października 2026 r. Microsoft chce w ten sposób dać więcej czasu klientom na przejście do Windows 11, co nierzadko wymaga zmiany komputera.

