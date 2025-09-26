Windows 10 i darmowe aktualizacje po październiku. Są warunki
Windows 10 wkrótce zostanie objęty rozszerzonym programem ESU i za kolejne aktualizacje udostępniane po październiku trzeba będzie płacić. Jednak nie zawsze i są inne opcje. Microsoft ugiął się i w krajach europejskich wsparcie będzie oferowane przez rok za darmo. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.
Windows 10 to system operacyjny, który debiutował latem 2015 r. Za niespełna miesiąc kończy się rozszerzone wsparcie dla tych okienek i wiemy, że Microsoft zamierza oferować dostęp do aktualizacji po październiku, co jednak wiąże się z opłatami. W krajach europejskich przez jakiś czas będzie można skorzystać z tego zupełnie za darmo.
Program ESU dla Windows 10 w Europie za darmo
Decyzja Microsoftu spotkała się z krytyką i podjęto działania, których celem jest darmowy dostęp do programu ESU (Extended Security Updates), co pozwoli na uzyskiwanie aktualizacji dla Windows 10 po październiku bez opłat. Stawiane są pewne wymagania i tak jest w wielu regionach świata. W Europie wygląda to nieco inaczej.
Microsoft ugiął się pod presją i zdecydował, że darmowy dostęp do ESU w krajach europejskich nie wymaga synchronizacji ustawień z OneDrive. Aktywacja programu znosi ten obowiązek w państwach Starego Kontynentu. Informację potwierdziła europejska organizacja konsumentów EuroConsumers.
Z przyjemnością informujemy, że Microsoft udostępni bezpłatną opcję rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń (ESU) dla użytkowników systemu Windows 10 w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA). Cieszymy się również, że ta opcja nie będzie wymagała od użytkowników tworzenia kopii zapasowych ustawień, aplikacji ani danych logowania oraz korzystania z programu Microsoft Rewards
To oznacza, że na terenie krajów europejskich udało się w zasadzie zlikwidować prawie wszystkie wymogi stawiane przez Microsoft do darmowego korzystania z ESU dla Windows 10. Jeden element jednak nie znika.
Darmowe aktualizacje dla Windows 10 wymagają konta Microsoftu
Jeden z wymogów nie został usunięty i jest nim konto Microsoftu. Użytkownicy komputerów z systemem Windows 10, którzy chcą korzystać z darmowego programu aktualizacji ESU, muszą być zalogowani właśnie w ten sposób. Nie może to być zwykłe konto lokalne. Kiedy ruszy rejestracja?
Rejestracja w programie ESU dla klientów z systemem Windows 10 w Europejskim Obszarze Gospodarczym rozpocznie się na początku października, a ochrona będzie dostępna od 15 października 2025 r. Do rejestracji w programie ESU wymagana jest najnowsza aktualizacja systemu Windows
Dodatkowa ochrona w ramach pierwszego roku ESU dla Windows 10 gwarantuje dostępność aktualizacji bezpieczeństwa do 13 października 2026 r. Microsoft chce w ten sposób dać więcej czasu klientom na przejście do Windows 11, co nierzadko wymaga zmiany komputera.