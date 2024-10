Microsoft zapowiedział Windows 11 24H2 kilka miesięcy temu. To nowa aktualizacja funkcyjna dla okienek, która do niedawna znajdowała się na etapie beta testów. Początkowo gigant z Redmond planował ją udostępnić we wrześniu, ale doszło do pewnych opóźnień. Oprogramowanie jest już dostępne i można je instalować.

Reklama

Jak zainstalować Windows 11 24H2?

Aktualizacja Windows 11 24H2 udostępniana jest standardową drogą, a więc poprzez mechanizm Windows Update, przez który Microsoft wdraża poprawki dla okienek. Tym razem jednak dostępność nowego uaktualnienia trzeba sprawdzić ręcznie. Co należy zrobić?

Na komputerze z Windows 11 udajemy się do sekcji Ustawienia i następnie Windows Update. Upewniamy się, że mamy zaznaczoną opcję Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne. Klikamy przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli nasz komputer pozwoli na instalację Windows 11 24H2, to pojawi się stosowny komunikat.

Zdjęcie Jak zainstalować Windows 11 24H2? Można to zrobić poprzez Windows Update. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Niestety istnieje spore prawdopodobieństwo, że Windows 11 24H2 nie pojawi się jeszcze na waszym komputerze. Z czego to wynika? Po pierwsze Microsoft udostępnia tego typu uaktualnienia etapami, co może trwać nawet tygodniami. Po drugie znane są pewne błędy i to powoduje blokadę instalacji, na przykład związane ze sterownikami, które spowodują w nowym systemie problemy. Wtedy uaktualnienie pojawi się dopiero, gdy bugi zostaną usunięte.

Istnieje też sposób na ręczną instalację Windows 11 24H2, co można zrobić z użyciem obrazów ISO udostępnionych przez Microsoft. Ta metoda jest jednak zalecana dla bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów.

Co nowego z aktualizacją Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja, która wprowadza wiele nowości oraz usprawnień dla istniejących funkcji. Wśród nich jest Recall oparte na sztucznej inteligencji, które ma zostać wprowadzone później w tym roku. Następnie mamy napisy na żywo, które generowane są z użyciem uczenia maszynowego w ponad 40 językach, efekty Windows Studio, które można używać w połączeniu z kamerą czy generator obrazów oparty na AI.

Nowa aktualizacja to także lepsze wsparcie dla komputerów z procesorami opartymi na architekturze ARM, zmiany w szybkich ustawieniach, usprawnienia w Eksploratorze plików, lepszy Copilot+ i wiele więcej.