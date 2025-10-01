Pierwszy rejs został zaplanowany na 29 maja 2026 roku, a loty będą odbywać się w każdy piątek. Połączenia będą realizowane przez Enter Air dla jednego z polskich biur podróży, a w cenie biletu pasażerowie będą mieć bagaż podręczny i 20-kilogramowy bagaż rejestrowany.

Marsa Matruh jest jednym z najbardziej luksusowych i malowniczych miejsc w Egipcie. Jest położone nad Morzem Śródziemnym, około 240 km na zachód od Aleksandrii. Turystów przyciąga szerokimi, piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza.

To właśnie tu znajduje się słynna Plaża Kleopatry, według legendy odwiedzana przez królową Egiptu i Marka Antoniusza. Wielką popularnością cieszą się także urokliwa Agiba, ukryta pomiędzy wapiennymi klifami, oraz romantyczna plaża Gharam, znana jako "plaża zakochanych". Spacerową atmosferę miasta tworzy nadmorska promenada, pełna kawiarni i restauracji z widokiem na turkusową lagunę.

Region Marsa Matruh stanowi także doskonałą bazę wypadową. Stąd łatwo można zorganizować wycieczkę do Kairu z piramidami w Gizie, do historycznej Aleksandrii czy do tajemniczej oazy Siwa na skraju pustyni.

W Al-Alamajn (El Alamein) czekają z kolei atrakcje dla pasjonatów historii - to tutaj odbyły się dwie kluczowe bitwy II wojny światowej. Dziś miasto słynie z muzeów wojennych i cmentarzy pamięci, a jednocześnie rozwija się jako nowoczesny kurort nadmorski.

Nowa kierunek to kolejny krok w rozwoju Portu Lotniczego Poznań-Ławica. W sezonie zimowym z poznańskiego lotniska dostępnych będą 32 kierunki regularne i 16 czarterowych - w tym dwie nowości: połączenia do Tajlandii (Bangkok) i Wietnamu (Phu Quoc).

"Wydarzenia": Tajemnice kapsuły czasu. Nie była otwierana przez 202 lata Polsat News