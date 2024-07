Naukowcy prowadzą badania nad stworzeniem szczepionki przeciw negleriozie

Niektórzy naukowcy sugerują także opracowanie szczepionek. Jeden z multidyscyplinarnych zespołów zasugerował niedawno preparat mRNA przeciwko zakażeniu N.fowleri. W badaniu opublikowanym na łamach „Scientific Reports”, które otrzymało tytuł: „Opracowanie i ocena immunologiczna szczepionki opartej na mRNA skierowanej przeciwko Naegleria fowleri w leczeniu pierwotnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołanego przez pierwotniaki”, zespół ekspertów wskazał, jaka taka szczepionka mogłaby wyglądać i dlaczego zdecydowano się na ten rodzaj ochrony.

- Szczepionki mRNA oferują szybki potencjał rozwoju przeciwko ewoluującym patogenom, takim jak COVID-19. Wyzwalają one odpowiedzi immunologiczne bez użycia żywych wirusów, zapewniając bezpieczeństwo. Ich adaptacyjna platforma umożliwia szybkie modyfikacje dla nowych wariantów. Ponadto nie integrują się z genomem, nie stwarzając ryzyka zmiany informacji genetycznej — wyjaśnił swój wybór multidyscyplinarny zespół badawczy.

Są to jednak badania we wczesnej fazie i do tej pory wciąż nie ma na rynku zatwierdzonej szczepionki przeciw N. fowleri.