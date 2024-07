Kaszel i kichanie wiążą się np. z alergią lub infekcją — są na przykład stałym elementem przeziębienia. Zwykle tego typu objawy powodowane różnymi czynnikami są mniej lub bardziej dokuczliwe, w niektórych sytuacjach mogą sprawić znaczny dyskomfort, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać życiu i wymagać niezwłocznej interwencji lekarskiej.

Wywołany koronawirusem kaszel doprowadził do wytrzewienia

Nie chodzi tu jednak wyłącznie o duszący kaszel, ale także o perspektywę wytrzewienia. Całkiem niedawno media obiegła informacja o przypadku mężczyzny, który doświadczył go w wyniku silnego kichnięcia, a teraz pojawił się opis sytuacji, w jakiej znalazła się pewna kobieta — do wytrzewienia doszło u niej ze względu na kaszel spowodowany według lekarzy „nasileniem objawów związanych z zakażeniem SARS-CoV-2”.

Chirurdzy, którzy przedstawili to zajście w publikacji udostępnionej na łamach „Journal of Gastrointestinal Surgery” przekazali, że zdarzenie było niespodziewane i że był to pierwszy przypadek wytrzewienia wywołany zaostrzeniem kaszlu związanego z COVID-19.

Zdjęcie Według badaczy zajście miało miejsce podczas pandemii COVID-19, a opisana sytuacja była pierwszym przypadkiem wytrzewienia związanego z kaszlem covidowym. / 123RF/PICSEL

Spontaniczne wytrzewienie jamy brzusznej z powodu COVID-19

Czym dokładnie jest wytrzewienie? Jest to stan, gdy jelita wydostają się na zewnątrz ciała przez powłoki brzuszne. Do wypadnięcia wnętrzności może dojść na przykład w wyniku wady rozwojowej, ale nie tylko. W przypadku 52-latki chorującej na COVID-19 doszło do tego z powodu rozejścia się rany pooperacyjnej.

Chirurdzy z Uniwersytetu Illinois w Chicago w pracy zatytułowanej „Spontaniczne wytrzewienie jamy brzusznej z powodu COVID-19” napisali, że 52-letnia pacjentka trafiła na oddział, ponieważ ze względu na niezwykle silny epizod kaszlu ciśnienie w jamie brzusznej nagle znacząco się podniosło i doszło do uszkodzenia rany, która powstała z powodu wielokrotnych operacji jamy brzusznej związanych z leczeniem przepukliny. Kaszel tym samym doprowadził do rozejścia się rany pooperacyjnej na całej jej głębokości, w obrębie wszystkich warstw.