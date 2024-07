Limfocyty B to komórki układu odpornościowego człowieka, które odpowiadają za wytwarzanie przeciwciał. Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) odkryli sposób na przekształcenie komórek B w „maleńkie maszyny inwigilacyjne” i „fabryki przeciwciał”.

Dzięki temu mają zyskiwać zdolność do produkowania specjalnych przeciwciał do niszczenia m.in. „dwóch najgroźniejszych wrogów medycyny”, czyli komórek rakowych i wirusa HIV.

"Fabryki przeciwciał" do walki z HIV i komórkami rakowymi

Badania opublikowane 22 lipca br. w czasopiśmie „Nature Biomedical Engineering” opisują technikę modyfikacji limfocytów B w taki sposób, by „turbodoładować je do walki” z najgroźniejszymi chorobami.

- W przypadku niektórych chorób naturalne przeciwciała wytwarzane przez limfocyty B po prostu nie są wystarczająco dobre — powiedziała Paula Cannon, profesor nadzwyczajny mikrobiologii molekularnej i immunologii w Keck School of Medicine USC. - HIV jest tego bardzo dobrym przykładem. Nieustannie mutuje, wyprzedzając o krok przeciwciała, które starają się go zwalczać. Pomyśleliśmy, że sprawę załatwiłoby naprowadzenie komórek B na wytworzenie przeciwciał, które miałyby tak szeroką zdolność „zauważania” HIV, że nie mógłby łatwo zmutować.

Zdjęcie Limfocyty B po przeprogramowaniu mają zachowywać się jak maleńkie samoloty myśliwskie - precyzyjnie wykrywać i niszczyć „najgroźniejsze cele”. / jarun011 / 123RF/PICSEL

"Hakowanie" limfocytów B. Naukowcy chcą dostosować przeciwciała do zwalczania największych zagrożeń

Jak podkreślają eksperci, ich praca nad „hakowaniem” limfocytów B stanowi ważny postęp w wykorzystaniu mocy przeciwciał do leczenia szeregu chorób — od choroby Alzheimera po zapalenie stawów.

- Jest to technologia przeprogramowywania komórek B, którą można zastosować do niemal wszystkiego, co można sobie wyobrazić w przypadku wykorzystania przeciwciał — powiedział Geoffrey Rogers, współpracownik Pauli Cannon, pracownik naukowy i starszy doktor habilitowany. - Uważamy, że będziemy w stanie całkowicie dostosować wszystko, co dotyczy przeciwciał.