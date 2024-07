„Żywy materiał”, który sam się naprawi. Sprawdzi się w lotnictwie

Żywy materiał zawiera mikroorganizmy i wykazuje właściwości samonaprawiające

Skąd określenie „żywy materiał”? Odnosi się ono do tego, że w skład takich substancji wchodzą mikroorganizmy, takie jak grzyby i bakterie. Jeśli chodzi konkretnie o materiał, który opracowuje Masania, to jest to kompozyt łączący żywe komórki grzybów oraz drewna. Jak tłumaczy badacz, tworzywo to składa się z hydrożelu i grzybni, części grzyba, która normalnie żyje pod ziemią.

- Zdecydowaliśmy się na pracę z grzybami, ponieważ grzyby są naprawdę wytrzymałymi organizmami, odpornymi na trudne warunki i stosunkowo łatwymi w uprawie — wyjaśnił dr Masania.