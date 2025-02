Piekły ją stopy i bolała głowa. Takiej diagnozy się nie spodziewała

Lekarze stwierdzili, że do ciała kobiety dostały się pasożyty, które powędrowały do jej mózgu. Specjaliści zdiagnozowali u niej infekcję pasożytniczą wywołaną przez nicienie Angiostrongylus cantonensis. Pasożytuje on standardowo u szczurów i ślimaków, ale ludzie mogą się zarazić, spożywając niektóre produkty. Jak doszło do zakażenia i jak się wystrzegać podobnego problemu?