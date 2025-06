NASA pokazała pierwsze takie zdjęcie wulkanu na Marsie. Sonda znalazła też wodę

Sonda kosmiczna 2001 Mars Odyssey agencji NASA wykonała niesamowite zdjęcie wulkanu na Marsie. Ten niezwykły twór geologiczny dalece wykracza poza to, co znamy z Ziemi. Na zdjęciu widać jeden z największy wulkanów na Czerwonej Planecie. Sięga on dosłownie chmur, jednak są one inne niż u nas. Gdzie jest ten gigantyczny wulkan, jakie rozmiary osiąga, co dokładnie ukazała fotografia i co jeszcze odkryto na Marsie?