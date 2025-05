Pory roku występują nie tylko na Ziemi, ale też na innych planetach, planetach karłowatych , a nawet księżycach w Układzie Słonecznym. Często są one jednak bardzo różne od wiosny, lata, jesieni i zimy na Ziemi. Z tego względu ten podział może nie być adekwatny, dlatego nieraz bardziej trafny wydaje się anglicyzm "sezony". Od czego to zależy?

Bardzo podobny do ziemskiego cykl pór roku występuje na Marsie. Jego kąt nachylenia to około 25°, czyli nieco powyżej tego, który ma nasza planeta. "Podobnie jak na Ziemi, w obszarach polarnych panuje trwała ciemność i trwały dzień w zależności od tego, czy jest zima, czy lato. Co pół roku ten stan się odwraca" - wyjaśnia Shane Byrne, profesor zajmujący się m.in. geofizyką planet z University of Arizona. Zima na Marsie nie przypomina jednak ziemskiej pod względem chemicznym. Na Ziemi tworzy się lód z wody, a na "czerwonej planecie" - zestala się dwutlenek węgla. To tzw. suchy lód.