Dla wszystkich, którzy obawiają się o kosmiczne bezpieczeństwo, matematycy z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochydry mają dobre wiadomości. Angel Zhivkov i Ivaylo Tounchev obliczyli, że przez najbliższe 100 000 lat konfiguracja orbit po których krążą planety nie ulegnie większej zmianie.

Skomplikowane obliczenia

Perspektywa czasowa badań wydaje się niewielka, w końcu wiek Ziemi to 4,6 miliarda lat. Trzeba jednak pamiętać, że modelowanie zdarzeń w kosmosie jest niezwykle trudne. Podejmowano już próby modelowania zmian w dłuższym czasie, ale Sofijscy badacze skoncentrowali się na nieco krótszym okresie, aby zwiększyć wiarygodność wyników. Tym bardziej, że badacze mieli do czynienia z dużym zbiorem elementów. Modelowanie zmian w małym zbiorze, składającym się np. z dwóch elementów jest stosunkowo łatwe. Słońce wraz ze wszystkimi planetami oraz Plutonem jest zbiorem na tyle dużym, że obliczenia nie należą do łatwych. A trzeba pamiętać, że jeszcze pozostaje ogromna liczba asteroidów.

Zhivkov i Tounchev do obliczeń wykorzystali komputer stacjonarny. Użyta metoda numeryczna dzieliła wszystkie orbity (łącznie z Plutonem) na 54 równania różniczkowe pierwszego rzędu. Następnie kod komputerowy wykonał obliczenia obejmujące 6 290 000 kroków.

Model pokazuje też, że nawet zmiany parametrów nie powinny wpłynąć znacznie na stabilność całego zbioru. Przez milion a nawet miliard lat Układ Słoneczny powinien zachowywać się stabilnie. Dokładniejsze obliczenia wymagałyby jednak mocniejszego komputera.

A jeśli mowa o dłuższej perspektywie czasowej, to za 4 miliardy lat Droga Mleczna zderzy się i połączy z Andromedą.

Źródło: Zhivkov A., Tounchev I. 2022, A computer assisted proof for 100,000 years stability of the solar system, https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.13467