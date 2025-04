Zaskakujące badanie: Superziemie są powszechne poza Układem Słonecznym

Wyobraźcie sobie układ planetarny istniejący gdzieś we wszechświecie. Prawdopodobnie w twojej głowie pojawił się obraz niezwykle podobny do Układu Słonecznego. Być może nieco się różni, może ma nawet dwie gwiazdy, ale zapewne planety wyglądają nieco podobnie. Jednak nowe badanie opublikowane 24 kwietnia 2025 r. w czasopiśmie Science, jest kolejnym przykładem tego, jak bardzo układy planetarne mogą się różnić od naszego macierzystego.

Superziemie to planety pozasłoneczne o masie większej od masy Ziemi należące do planet skalistych. Odkrycie było możliwe dzięki wykorzystaniu mikrosoczewkowania, czyli efektu, w którym światło z odległych obiektów jest wzmacniane przez pośrednie ciało, takie jak planeta. Wykorzystali przy tym dane z Korea Microlensing Telescope Network (KMTNet) - sieci składającej się z trzech teleskopów w Chile, RPA i Australii, co umożliwia nieprzerwany monitoring nocnego nieba.

Źródło: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Publikacja: Weicheng Zang et al., Microlensing events indicate that super-Earth exoplanets are common in Jupiter-like orbits.Science388,400-404(2025). DOI:10.1126/science.adn6088