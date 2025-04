Cały wszechświat może się obracać. To odkrycie wyjaśnia zagadkę

Co łączy Ziemię, Słońce, układ słoneczny i naszą galaktykę? Wszystkie one krążą. Można by się więc spodziewać, że to samo wydarza się w dużo większej skali. Czy cały wszechświat krąży? Obecny model wspomina tylko o rozszerzaniu się wszechświata, ale okazuje się, że może też się obracać. Robi to jednak bardzo wolno. To odkrycie może pomóc rozwikłać znaną od lat zagadkę astronomiczną.