Mars jest mniejszy od Ziemi, ale może pochwalić się pewnymi miejscami, które są rekordowymi w całym Układzie Słonecznym. Na Czerwonej Planecie znajduje się największa góra naszego systemu gwiezdnego i zarazem najwyższy wulkan o nazwie Olympus Mons. Nowe badania opracowane przez zespół naukowców i udostępnionych przez agencję ESA sugerują, że niegdyś otoczony był wodą.

Woda na Marsie była powszechna

Mars obecnie jest suchym i jałowym światem, którym stał się w wyniku oddziaływania Słońca. Jednak jeszcze kilka mld lat temu na jego powierzchni znajdowało się mnóstwo wody. Dowodzą tego różne badania prowadzone przez naukowców od lat. Znaleziono dowody na występowanie delt rzek czy dużych zbiorników wodnych. Prawdopodobnie na powierzchni był niegdyś ocean.

Woda znajdowała się także w pobliżu wulkanu Olympus Mons. Wykazały to badania na danych, które zostały zebrane przez sondę Mars Express należącą do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poniżej widać odwzorowanie powierzchni obszaru Lycus Sulci i krateru Yelwa, które znajdują się w pobliżu wspomnianego tworu wulkanicznego. Widać tu wiele pomarszczeń terenu. Naukowcy przyjrzeli się dokładniej tym miejscom i twierdzą, że znają pochodzenie zjawiska.

Zdjęcie Wulkan Olympus Mons w widoku z sondy Mars Express. / ESA/DLR/FU Berlin/Mars Express/Andrea Luck CC BY 2.0 / materiał zewnętrzny

Według uczonych lawa wypływająca z Olympus Mons musiała stykać się z wodą (również w postaci lodu), co spowodowało powstanie licznych usuwisk terenu. Taka gleba rozciągała się nawet na odległość 1000 km od krateru i następnie uformowała się w twory na powierzchni Marsa, które możemy oglądać dziś.

Zdjęcie Obszar Lycus Sulci i krater Yelwa odwzorowane na podstawie danych zebranych przez sondę Mars Express. / ESA/DLR/FU Berlin / materiał zewnętrzny

Podobne krajobrazy zostały znalezione także w innych miejscach na Marsie. Naukowcy twierdzą, że woda odgrywała duże znaczenie w trakcie powstawania takich obszarów na Czerwonej Planecie. Klify, które znajdują się w okolicy Olympus Mons, wyznaczają starożytną linię brzegową, gdzie znajdowała się woda w stanie ciekłym. Nowe badania potwierdzają teorię, która została zaproponowana już jakiś czas temu.

Olympus Mons najwyższym wulkanem Układu Słonecznego

Olympus Mons to potężny wulkan, który jest najwyższym w całym Układzie Słonecznym. Wznosi się na wysokość aż 25-27 km ponad otaczającą go równiną. Dla porównania najwyższe wzniesienie na Ziemi, czyli Mount Everest, ma 8848 m n.p.m. Średnica podstawy wulkanu to 624 km i znajdują się tu liczne skarpy, które wznoszą się na wysokość nawet 6 km.

Krater Olympus Mons znajdujący się na szczycie jest szeroki na 60 km i długi na 85 km. Ponadto ma 3 km głębokości. Obecnie wulkan jest wygasły, ale dane zebrane w tym miejscu przez sondy marsjańskie sugerują, że do ostatniej erupcji doszło stosunkowo niedawno, bo około 100-200 mln lat temu. Wiek pewnych zestalonych warstw lawy szacuje się na zaledwie 2 mln lat.