Na powierzchni Marsa znajduje się spora dziura, którą lata temu udało się uchwycić z kosmosu, z użyciem znajdujących się na orbicie Czerwonej Planety orbiterów. Naukowcy cały czas próbują rozwiązać zagadkę tego tajemniczego tworu i nie wiedzą, co tak naprawdę znajduje się w jamie. Są jednak pewne przypuszczenia.

Dziura na Marsie w regionie Arsia Mons

Wspomniana dziura znajduje się w obszarze Arsia Mons, który jest jednym z trzech wygasłych wulkanów z grupy Tharsis Montes. Nieopodal tego regionu znajduje się Olympus Mons, czyli najwyższa znana góra w całym Układzie Słonecznym. Jama jest niewielka, bo ma średnicę kilku metrów.

Poniżej widać dwa zdjęcia dziury na powierzchni Marsa. To po lewej stronie przechwycono w pierwszej kolejności z wykorzystanie instrumentu High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) z Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) należącego do agencji NASA. W środku widać tylko czarną plamę. Jednak już na drugim (po prawej) można dostrzec ścianę, która dla naukowców stanowi dużą wskazówkę.

Zdjęcie Dziura na Marsie uchwycona na dwóch zdjęciach z orbity. / NASA/JPL/University of Arizona / materiał zewnętrzny

Początkowo sądzono, że może to być wejście prowadzące do jaskini lub tuby lawowej. Jednak obecność ściany na boku poniekąd to wyklucza. Naukowcy mają więc podejrzenia, że być może jest to efekt zapadnięcia gleby, co powstało w wyniku jakieś zdarzenia pod powierzchnią. Podobne twory występują w okolicy wulkanów na Hawajach.

Nawet jeśli tak jest, to odpowiedź na kluczowe pytanie: "co jest w środku tej dziury?", nadal pozostaje bez odpowiedzi i w rzeczywistości bez misji na powierzchni Marsa w tym regionie znalezienie wyjaśnienia zagadki może być niemożliwe.

Duża jaskinia na Marsie nieopodal innego wulkanu

Mars skrywa więcej podobnych miejsc. Jednym z nich jest jama, która znajduje się przy wulkanie Pavis Mons. Na zdjęciach z orbity widoczna jest pustka, ale nie wyklucza to istnienia ruch lawowych na Czerwonej Planecie. W teorii warunki tam panujące sprawiają, że powinny występować.

Naukowcy twierdzą, że mniejsza grawitacja Marsa sprawia, że takich tworów powinno być na Czerwonej Planecie więcej niż na Ziemi. Ich istnienie sugerują również liczne "pręgi" widoczne na zdjęciach satelitarnych. Mogły one powstać właśnie poprzez zapadnięcie się tub lawowych, choć jednoznacznych dowodów na to nie ma.

Mars kiedyś był bardzo aktywny wulkanicznie

Mars niegdyś był planetą aktywną wulkanicznie, czego dowody są widoczne na powierzchni. Największym ze znanych wulkanów w całym Układzie Słonecznym pozostaje Olympus Mons, który powstał w wyniku dosyć powolnego oraz długotrwałego wycieku lawy. Jest on wysoki na ponad 25 km! To trzy razy tyle, co góra Mount Everest.