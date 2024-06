Chang'e 6 to ambitna misja Chińczyków i pierwsze takie przedsięwzięcie w historii ludzkości. Do tej pory nie udało się sprowadzić na Ziemię próbek, które pochodzą z ciemnej strony Księżyca. Państwo Środka jest na dobrej drodze do zrealizowania tego celu. Właśnie udało im się wylądować na powierzchni Srebrnego Globu.

Reklama

Misja Chang'e 6 wylądowała po ciemnej stronie Księżyca

Lądowanie na Księżycu odbyło się po miesiącu od startu misji Chang'e 6, co nastąpiło 3 maja. Lądownik od kilku tygodni znajdował się na orbicie Srebrnego Globu, gdzie był szykowany do zejścia na powierzchnię. Udało się tego dokonać 2 czerwca, kiedy to maszyna osiadła na Księżycu.

Wideo youtube

Lądownik z misji Chang'e 6 wkrótce pobierze próbki z powierzchni Księżyca. Te następnie zostaną umieszczone w specjalnych pojemnikach, które to później zostaną wyniesione na orbitę. Potem rozpocznie się ich podróż na Ziemię. Maszyna ma duże ramię o długości 3,7 m i wiemy, że Chińczycy chcą pobrać regolit z głębszych miejsc w porównaniu do misji Chang'e 5.