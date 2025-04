Sobotnia pełnia Księżyca będzie wyjątkowo... mniejsza. Zjawisko, które nazywamy mikroksiężycem. Występuje, kiedy Księżyc znajduje się w punkcie najbardziej oddalonym od Ziemi. Jest to więc zjawisko przeciwne do superksiężyca, kiedy to wydaje się, jakby nasz srebrny satelita był nieco większy.

25 lipca Pluton znajdzie się w opozycji do Słońca - czyli będzie najlepiej widoczny na nocnym niebie, dlatego jest to świetna okazja do odkurzenia swojego teleskopu. 21 września ok. godziny 05:46 Saturn osiągnie opozycję, a dwa dni później, 23 września o godzinie 12:54, dołączy do niego Neptun.