Czasem na nocnym niebie pojawiają się obiekty, które przypominają kule ognia. Nierzadko są to bardzo spektakularne widoki, które rozjaśniają noc na kilka sekund i następnie gasną. Podobne zjawisko można było niedawno zaobserwować w wybranych regionach Europy. Dostrzeżono je na Bałkanach.

Kula ognia przeleciała nad Bałkanami

Niecodzienne zjawisko można było podziwiać na nocnym niebie nad wybranymi regionami Bałkanów w niedzielny wieczór (25 sierpnia), gdy część mieszkańców dostrzegło przelatującą kulę ognia.

Z informacji udostępnionych przez telewizję N1 wynika, że zjawisko było widoczne z Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej. Oczywiście jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach, tak i tym razem w mediach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia oraz nagrania, które zostały udostępnione przez obserwatorów.

Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

Właśnie przeleciał nad Serbią (najprawdopodobniej, jeśli nie jest to śmieć kosmiczny). To meteor o większych proporcjach i znacznie większej jasności (jak kula ognia). Poruszał się bardzo powoli, ponieważ wszedł w atmosferę pod ostrym kątem. Całkowicie spłonął w atmosferze! Jego pojawieniu się czasami może towarzyszyć trzaskanie spowodowane spalaniem! Obejrzyj klip! Film był kręcony we wsi Majdevo, niedaleko Kruševca - czytamy w nagraniu udostępnionym na profilu astrokutak_eureka.

Meteor wpadł w atmosferę Ziemi

Był to oczywiście kolejny meteor, który wpadł w atmosferę Ziemi, gdzie następnie uległ spaleniu. To właśnie ten proces stwarza niecodzienne zjawisko, które można oglądać na nocnym niebie. Tym razem było podobnie.