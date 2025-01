Kometa C/2024 G3 (Atlas) jasna jak Wenus. Pokaże nam się po 160 tys. lat.

Jesień zeszłego roku zapewniła nam na niebie zjawiskową kometę C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, którą można było oglądać także w Polsce. W październiku internet został wręcz zalany zdjęciami i filmami tego obiektu. Przed nami możliwość zaobserwowania kolejnej komety, którą odkryto zaledwie niespełna rok temu. Jest nią obiekt sklasyfikowany pod nazwą C/2024 G3 (Atlas).

Kometa C/2024 G3 (Atlas) jasna jak Wenus

C/2024 G3 (Atlas) to obiekt odkryty 5 kwietnia 2024 r. Udało się go odnaleźć z wykorzystaniem systemu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Jest to kometa nieokresowa oraz ekstremalnie jasna. To oznacza, że na nocnym niebie może pod tym względem być porównywalna z Wenus. Jak dobrze wiemy, pobliska planeta jest jednym z najjaśniejszych punktów na ziemskim niebie.

Kometa C/2024 G3 (ATLAS) wywodzi się z Obłoku Oorta, czyli rubieży Układu Słonecznego. Gdy ją odkryto, to znajdowała się około 4,38 jednostki astronomicznej od nas. Jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od Słońca i jest to niespełna 150 mln km. Jej jasność wynosiła wtedy około 19 magnitudo.

Obecnie obiekt znajduje się dosyć blisko Słońca. To nie tylko utrudnia obserwacje z Ziemi, ale też wystawia kometę na zagrożenie. Pamiętajmy, że C/2024 G3 (ATLAS) jest w dużym stopniu zbudowana z lodu. Promienie słoneczne sprawiają, że ulega on topieniu i m.in. dzięki temu mamy okazję podziwiać charakterystyczny warkocz ciągnący się za kometą.

Kometa C/2024 G3 (ATLAS) ma minąć Słońce w odległości zaledwie około 13 mln km. To ponad 10 razy bliżej niż orbita Ziemi. Jak nietrudno się domyślić, obiekt zostanie wystawiony na trudne warunki i dlatego określa się go jako "sungrazer". To oznacza, że gwiazda Układu Słonecznego może go doprowadzić do dezintegracji.

Czy kometa C/2024 G3 (Atlas) będzie widoczna z Polski?

Cóż… odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Prawdopodobieństwo jest dosyć niewielkie, ale nie można tego zupełnie wykluczyć. Tym razem kometa ma być lepiej widoczna na południowej półkuli naszego globu. W kraju warunki mogą być niewystarczające.

Jeśli jednak jasność komety wzrośnie do ponad -3,5 magnitudo, to istnieje szansa na zobaczenie jej z Polski. Obserwacje utrudnia niska odległość kątowa od gwiazdy Układu Słonecznego. Jeśli szansa na dostrzeżenie się pojawi, to najpewniej tuż przed wschodem lub po zachodzie Słońca.

Obiekt jest śledzony z wykorzystaniem koronografu SOHO. Ponadto 11 stycznia kometa została uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zdjęcie zrobił astronauta NASA Don Pettit, który niejednokrotnie zdołał zarejestrować na ISS niesamowite widoki.

W ramach ciekawostki warto dodać, że kometa C/2024 G3 (Atlas) pojawia się niezwykle rzadko. Następuje to raz na 160 tys. lat!

