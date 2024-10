Gemini Live, najnowszy asystent AI od Google, zyskuje funkcje, które pozwolą mu jeszcze bardziej zintegrować się z naszym życiem codziennym. Największą nowością ma być możliwość wysyłania wiadomości oraz wykonywania połączeń telefonicznych z zablokowanego urządzenia. Według Android Authority, odnaleziono kod źródłowy sugerujący, że funkcje te zostaną udostępnione użytkownikom w nadchodzących aktualizacjach. Gemini Live ma w planach zdetronizowanie Asystenta Google i przejęcie jego roli na naszych smartfonach.

Reklama

Używanie telefonu bez odblokowania ekranu

To, co wyróżnia Gemini Live, to możliwość kontrolowania telefonu, nawet gdy jest zablokowany. Chociaż do tej pory można było komunikować się z AI i zadawać jej pytania bez odblokowywania ekranu, jedynie Google Assistant miał możliwość wysyłania wiadomości i wykonywania połączeń. Nowe funkcje, nad którymi pracuje Google, mają być przydatne przede wszystkim dla użytkowników chcących korzystać ze smartfona bez użycia rąk, na przykład podczas jazdy czy prac domowych.

Według plików zawartych w kodzie, ustawienia Gemini będą zawierać przełącznik, który pozwoli na aktywowanie tej funkcji. Dzięki temu możliwe będzie jej wyłączenie, jeśli zwyczajnie nie będziemy nią zainteresowani. Nowa wersja Gemini będzie posiadała także pewne zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do informacji. W celu wyświetlenia odpowiedzi zawierających dane osobowe będzie wymagane odblokowanie urządzenia.

To nie jedyne usprawnienia planowane przez Google

Uwagę Android Authority przyciągnęły jednak nie tylko nowe funkcje usprawniające komunikację. Okazuje się, że Google pracuje także nad uproszczeniem interfejsu Gemini. Rozszerzenia zostaną pogrupowane według kategorii, co ułatwi ich wyszukiwanie i nawigację. Zmniejszona zostanie też liczba przykładowych poleceń dla poszczególnych kategorii — zamiast trzech zostanie tylko jedno.

Choć te zmiany mogą wydawać się drobne, stanowią one element szerszej strategii Google, mającej na celu usprawnienie korzystania z Gemini i przystosowanie go do coraz większej liczby funkcji na urządzeniach mobilnych.

Google kontra konkurencja

Google nie kryje, że intensywnie pracuje nad rozwojem Gemini, aby uczynić go integralną częścią systemu Android. W miarę jak konkurencja z Apple oraz ich rozwiązaniem Apple Intelligence staje się coraz bardziej zacięta, Google poszukuje każdej możliwej przewagi, która może wzmocnić pozycję Gemini na rynku urządzeń mobilnych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!