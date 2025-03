Co to jest Skype?

Skype to jedna z pierwszych aplikacji umożliwiających rozmowy wideo przez internet. Powstał w 2003 roku i zrewolucjonizował sposób komunikacji na całym świecie. Skype pozwala na darmowe rozmowy wideo i czaty tekstowe oraz połączenia telefoniczne do tradycyjnych numerów (za opłatą).

W 2011 roku Skype został przejęty przez Microsoft za 8,5 miliarda dolarów. Firma próbowała włączyć go do ekosystemu Windows i Office, ale z czasem zaczęła promować własne narzędzie - Microsoft Teams. Skype stopniowo tracił popularność, szczególnie po pandemii COVID-19, kiedy użytkownicy masowo przerzucili się na Zoom, WhatsApp, Google Meet czy Microsoft Teams.

Koniec Skype. Microsoft podał datę wyłączenia aplikacji

Microsoft ogłosił, że oficjalnie zamknie Skype 5 maja 2024 roku. Powodem tej decyzji jest chęć całkowitego przeniesienia użytkowników do Microsoft Teams, który oferuje podobne funkcje, ale jest mocniej zintegrowany z ekosystemem Microsoftu.

Co się stanie po 5 maja?

Nie będzie można już korzystać ze Skype'a - aplikacja przestanie działać.

Użytkownicy zostaną przeniesieni do Microsoft Teams , gdzie ich dane będą automatycznie zaimportowane.

Darmowe konto w Teams pozwoli na rozmowy do 20 uczestników , ale z limitem 60 minut na rozmowę i 5 GB przestrzeni na dane.

Nie będzie można już kupować nowych subskrypcji - istniejące kredyty można wykorzystać tylko do 5 maja. Osoby z aktywną subskrypcją mogą z niej korzystać do momentu wygaśnięcia.

Microsoft zapewnia, że przejście na Teams będzie bezproblemowe, ale nie wszyscy użytkownicy są zadowoleni z tej zmiany. Niektórzy poszukują innych alternatyw dla tej platformy, które lepiej odpowiadają ich potrzebom.

Co zamiast Skype? Lista aplikacji

Obecnie istnieje wiele innych darmowych opcji do rozmów wideo i połączeń online. Oto kilka najlepszych alternatyw dla Skype - każda z nich wyróżnia się swoistymi cechami, więc warto dopasować wybór do własnych potrzeb.

1. WhatsApp

WhatsApp to jedna z największych platform komunikacyjnych na świecie, łącząca miliardy użytkowników. Jest bardzo intuicyjny, co czyni go idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcemy skontaktować się z osobą mniej zaznajomioną z technologią. Oprócz wiadomości tekstowych umożliwia prowadzenie rozmów głosowych i wideo, a także tworzenie czatów grupowych.

2. FaceTime

FaceTime to najprostszy sposób na rozmowy wideo - pod warunkiem, że nasz rozmówca również korzysta z urządzenia Apple. FaceTime jest wbudowany w system, więc nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji. Poza tym oferuje szyfrowanie end-to-end, co oznacza, że wiadomość zostaje zaszyfrowana u nadawcy i odszyfrowana dopiero u odbiorcy, zwiększając tym samym bezpieczeństwo.

W nowszych wersjach iOS (od 15) i macOS (od Monterey 12.0) FaceTime został wzbogacony o dodatkowe funkcje, takie jak udostępnianie ekranu, wspólne słuchanie muzyki czy oglądanie filmów w synchronizacji z innymi użytkownikami.

3. Zoom

Zoom to jedna z najszybciej rozwijających się alternatyw dla Skype. Jest bardzo wszechstronny - sprawdzi się zarówno do rozmów audio, jak i wideokonferencji (indywidualnych i grupowych). Zoom działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Jednak warto pamiętać, żeaplikacja ta miewała problemy z bezpieczeństwem. Mowa o tzw. "Zoom-bombingu", czyli nieautoryzowanym dołączeniem do spotkań.

4. Slack

Slack jest kojarzony głównie z komunikacją biznesową i współpracą zespołową poprzez wiadomości tekstowe, ale oferuje także możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo. W darmowej wersji można prowadzić rozmowy wideo tylko z jedną osobą, jednak do szybkich spotkań w pracy czy krótkich konsultacji jest to świetna opcja - szczególnie jeżeli i tak jest już otwarty w tle. Ponadto Slack oferuje funkcję współdzielenia ekranu i dodawania adnotacji, co jest bardzo przydatne w środowisku biznesowym.

5. Facebook Messenger

Facebook Messenger to jedno z najwygodniejszych rozwiązań do szybkiego kontaktu z przyjaciółmi. Osoby posiadające już konto na Facebooku nie muszą martwić się o konfigurację. Messenger pozwala na wysyłanie wiadomości, rozmowy audio i rozmowy wideo nawet z 50 osobami jednocześnie, co czyni go wygodnym narzędziem do spotkań w większym gronie.

6. Viber

Viber działa podobnie jak Skype - umożliwia darmowe wiadomości tekstowe, rozmowy głosowe i wideo, a także płatne połączenia na numery telefoniczne na całym świecie. Oferuje również funkcję grupowych połączeń głosowych, które są łatwe do skonfigurowania. Dodatkowym atutem Viber jest możliwość usuwania wiadomości po ich przeczytaniu. Warto jednak pamiętać, że w darmowej wersji aplikacja pozwala na wideorozmowy tylko w trybie jeden na jeden - za większe konferencje trzeba zapłacić.

7. Jami

Jami to alternatywa dla Skype, która nie jest własnością wielkiej korporacji. To darmowa, open-source’owa aplikacja działająca na zasadzie peer-to-peer, co oznacza, że nie przechowuje danych użytkowników na serwerach żadnej firmy. Aplikacja oferuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak rozmowy audio i wideo, współdzielenie ekranu oraz konferencje. Brak reklam i śledzenia przez większe firmy to duży plus dla osób ceniących prywatność.

Jedynym minusem Jami jest jego stosunkowo niewielka popularność - trudno będzie namówić znajomych do korzystania z tej aplikacji. Niemniej jednak jej mała rozpoznawalność może być zaletą pod względem bezpieczeństwa, ponieważ jest mniej narażona na ataki hakerskie.

***

