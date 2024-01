Spis treści: 01 Oszustwa w Polsce

02 Co to vishing? Metoda na oszustwo

03 Jak rozpoznać vishing?

Oszustwa w Polsce

Coraz więcej Polaków pada ofiarami oszustw w internecie i nie tylko. Celem ataków i oszustw są nasze dane osobowe, informacje, hasła, a ostatecznie sprowadza się to do zdobycia naszych pieniędzy. Jakie sposoby są wykorzystywane przez cyberzłodziei i oszustów każdego dnia? Jest ich wiele.

Najpopularniejsze to oczywiście wirusy komputerowe i specjalnie spreparowane strony internetowe. Wygrane w konkursach czy maile zachęcają nas do klikania w różne linki. Te prowadzą do formularzy, a my wypełniając je własnymi danymi podajemy je oszustom jak na tacy.

Istnieje jeszcze inny, bardziej bezpośredni sposób na oszustwo. Chodzi o vishing, który stał się niemal plagą w ostatnich latach w Polsce. Jak działa, jak go rozpoznać i czy można się przed nim obronić? Wyjaśniamy!

Co to vishing? Metoda na oszustwo

Vishing to dość wyjątkowy sposób na oszustwo w czasach internetu. W jego przypadku dochodzi bowiem do bezpośredniej rozmowy z oszustem przez telefon. Tak, vishing to połączenie telefoniczne, którego celem jest wyłudzenie naszych danych osobowych lub nakłonienie nas do wykonania określonych czynności - te będą dla nas opłakane w skutkach. Czym charakteryzuje się vishing?

Ta metoda wykorzystuje przede wszystkim grę na emocjach. Dzwoni do nas numer telefonu, którego z reguły nie jesteśmy w stanie od razu zweryfikować jako szkodliwy, nic nie budzi naszych podejrzeń. Po drugiej stronie odzywa się głos, nie bot, lecz prawdziwy człowiek. Informuje nas, że dzwoni z ramienia znanej nam legalnej firmy. Może to być bank, ubezpieczyciel czy inne przedsiębiorstwo. Mówi nam o kluczowej dla nas sprawie, w której konieczne jest nagłe działanie.

Najczęściej chodzi o bank. Ktoś próbuje włamać się na nasze konto, istnieje ryzyko kradzieży, a my musimy działać szybko. Po co bank dzwoni w takiej sprawie, skoro sam może przeciwdziałać? Zestresowana osoba nie zadaje takich pytań - punkt dla oszustów. Głos w słuchawce powoli owija swojego rozmówcę wokół palca. Daje mu kolejne "dowody" na uczciwe zamiary. W końcu dzwoni bank, mają nasze pieniądze, czemu mielibyśmy im nie ufać?

Pojawiają się pytania weryfikacyjne. Mało kto zwraca uwagę, że pytają nie tak, jak bank. Chcą od nas haseł, całego numeru PESEL czy dowodu. Bank tego nie robi, ale martwimy się o nasze konto, postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Kolejny haczyk z przynętą, kolejny sukces oszustów. Wreszcie dochodzimy do clue całej rozmowy. Często chodzi o wykonanie np. przelewu czy nawet udanie się anonimowo do placówki celem wzięcia pożyczki.

Bank to oczywiście jeden z przykładów. Vishing może przybierać też inne formy, np:

Telefon z agencji ubezpieczeniowej

Firma organizująca konkursy

Biura turystyczne

Firmy finansowe

Loterie

Jak rozpoznać vishing?

Jest kilka szczególnych cech vishingu, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Są to:

Budowanie napięcia i uczucia nagłości

Oferowanie czegoś w zamian za dane osobowe lub pieniądze

Wiele pytań weryfikacyjnych, ewidentna chęć wyłudzenia danych

Wieści tak dobre, że aż mało prawdopodobne

Brak możliwości skutecznej weryfikacji

Jak bronić się przed vishingiem? Na pewno nie bądźmy chętni do podawania danych. Pamiętajmy, że zawsze możemy samodzielnie zweryfikować przedstawiane informacje. Rzekomy telefon z banku? Wystarczy uruchomić czat w aplikacji i zapytać się, czy informacje podawane przez telefon są prawdziwe.