Niebieski ekran śmierci znika z Windows po blisko 40 latach. Co w zamian?

Niebieski ekran śmierci z pewnością nie jest dobrze wspominany przez tych użytkowników, którym się wyświetlił. Osobiście widziałem go wielokrotnie, ale wygląda na to, że wkrótce stanie się wspomnieniem. Microsoft poinformował, że BSOD znika z Windows i w jego miejsce pojawi się coś nowego.

BSOD został wprowadzony do okienek blisko 40 lat temu. Plansza wyświetlana jest w momencie, gdy system operacyjny Microsoftu napotyka krytyczny błąd i dalsza praca z komputerem nie jest możliwa. Po raz pierwszy tego typu komunikaty wprowadzono w Windows 1.0, który miał premierę jesienią 1985 r. , czyli blisko 40 lat temu.

Na przestrzeni tych kilku dekad niebieski ekran śmierci był modyfikowany . Zmieniano w nim m.in. kolor tła czy dodawano nowe elementy. W przypadku Windows 11 był on przez jakiś czas wyświetlany na czarnej planszy, ale z czasem Microsoft postanowił powrócić do ciemnoniebieskiej barwy .

Microsoft wzbogacił go z czasem w dodatkowe elementy. Dodano m.in. kody QR , które użytkownik mógł zeskanować i w ten sposób uzyskać więcej informacji o napotkanym błędzie. Czy to było pomocne? Z tym bywało różnie, ale taka opcja istniała.

Niebieski ekran śmierci, który towarzyszył nam od lat, zniknie i nastąpi to w niedługim czasie. Microsoft już wcześniej zapowiadał zmiany obejmujące to "rozwiązanie" z okienek. Teraz to potwierdzono. Komunikaty znane pod nazwą BSOD zostaną zastąpione nową opcją.