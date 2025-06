Notatnik zamiast Worda? Użytkownicy Windowsa w końcu się doczekali

Notatnik przez wiele lat znany był jako najprostsza aplikacja do edytowania tekstu. Był on dołączany do wszystkich wersji Windowsa, a zadebiutował w 1983 roku jeszcze w czasach MS-DOS. Ta darmowa aplikacja w ostatnich latach zaliczyła spory progres, w teraz można jej używać zamiast Worda. Wszystko dzięki długo wyczekiwanym funkcjom, które właśnie do niej trafiły.