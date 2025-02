Darmowe aplikacje Office na Windows bez ważnych funkcji. Czego brakuje?

Microsoft podniósł niedawno cenę subskrypcji Microsoft 365, usprawiedliwiając to wprowadzeniem nowych funkcji AI. To oczywiście zdenerwowało wielu klientów, dlatego gigant z Redmond wykonał ruch w przeciwnym kierunku - pozwolił użytkownikom Windowsa korzystać z aplikacji Office za darmo. Wiąże się to jednak z poważnymi ograniczeniami. Sprawdzamy, jakie funkcje są niedostępne w darmowym Wordzie, Excelu i PowerPoincie oraz czym je zastąpić.