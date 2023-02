Microsoft zaprezentuje swój ChatGPT w pakiecie Office

Microsoft sięga po sztuczną inteligencją dla pakietu Office

Serwis The Verge twierdzi, powołując się na swoim informatorów, że gigant technologiczny przygotowuje się do prezentacji swoich planów dotyczących zwiększenia produktywności i integracji systemów sztucznej inteligencji OpenAI i modelu Prometheus w swoich programach biurowych. Więcej szczegółów na ten temat ma pojawić się za kilka tygodni. Jest wielce prawdopodobne, że może być to połowa marca.

Tymczasem z przecieków wynika, że Microsoft zaimplementował modele GPT w wersji 4.0 od OpenAI w programie Outlook, aby nie tylko przyspieszyć wyszukiwanie wiadomości mail po słowach kluczowych, ale również lepiej organizować informacje w skrzynkach. Podobnie ma być w przypadku Worda. Sztuczna inteligencja pomoże szybciej pisać dokumenty i bezustannie dbać o ich poprawność językową.