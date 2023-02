Chiński gigant buduje swoją wersję systemu ChatGPT. Będzie wojna

ChatGPT zdetronizuje wyszukiwarkę Google?

Bardzo dobrze przekonało się o tym Google. Wyszukiwarka tego koncernu przy możliwościach ChatGPT to technologia sprzed 10 lat. System OpenAI podaje niemal natychmiast odpowiedź na interesujące nad pytanie, tymczasem wyszukiwarka podaje mnóstwo linków do często kompletnie bezwartościowych treści.

W przypadku wyszukiwania treści na smartfonach, kluczowym elementem jest jak najprostszy interfejs i dogodny dla użytkownika system serwowania wyników. W przypadku ChatGPT bardziej szybko i czytelnie się nie da, a w dodatku wszystkie wyniki może nam lektor przeczytać w dowolnym języku. To wszystko brzmi jak baza do budowy globalnej świadomości, do której będzie miał dostęp każdy zainteresowany.